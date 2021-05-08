Свадьбы в небе: 30 пар поженились на канатной дороге в Москве

На канатной дороге в Лужниках состоялись церемонии бракосочетания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчины всегда хотели удивить и делали предложение руки и сердца своим возлюбленным как-то необычно - на крыше высотки, во время полета на воздушном шаре, а церемония бракосочетания уже по классике - в ЗАГСе. "Пожениться в небе" - такую идею 8 мая поддержали 30 московских пар и приехали на Воробьевы горы. "КП" рассказывает, как молодожены шли на рекорд.

Свадьба в небе

Месяц назад появилось объявление для будущих молодоженов провести церемонию бракосочетания в кабинах канатной дороги во время движения.

- Такая идея понравилась многим. Участниками станут 30 пар, которые первыми после объявления акции подали свои заявления на заключение брака в столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания не только из Москвы, но и разных регионов России, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

Во время подготовки стало понятно, что Московская канатная дорога и Управление ЗАГС Москвы могут таким образом установить мировой рекорд.

- Это будет попытка установления мирового рекорда Гиннесса по одновременному заключению брака максимального числа пар в транспорте, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги. Дату выбрали красивую - 8 мая. Молодожены любят жениться накануне праздника Красной горки, который символизирует весну и обновление природы. Считается, что в этот день создаются самые крепкие семьи.

Всего идею "пожениться в воздухе" реализовали три десятка пар. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушная трасса для поцелуев

На Воробьевых горах практически всегда можно встретить молодоженов - на смотровую площадку приезжают пофотографироваться и посмотреть на живописную набережную Москвы-реки, а 8 мая был неофициальный свадебный парад. Возле входа на канатную дорогу выстроились женихи и невесты, фотографы, а еще независимые эксперты, которые приехали фиксировать мировой рекорд.

- Фиксировать рекорд будут 32 независимых эксперта, для каждой пары будет проведена официальная церемония с соблюдением всех необходимых условий, также будет организован прямой телемост с судьями Книги рекордов Гиннесса из Лондона, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

Невесты поправляют прически и говорят, что и представить себе не могли, что свадьба мечты будет такой.

- У нас есть свои рекорды - мы никогда не ссорились, - рассказала невеста Анастасия.

- Мы не планировали свадьбу на канатной дороге, как и многие пары здесь. Ирина из Украины, а я из России, нас познакомили друзья, - рассказал жених Валентин.

Невесты выбрали для свадьбы в небе необычные платья - бежевые, корсетные с красной фатой, брючные костюмы с кружевом. Пришлось взять с собой зонтики и меховые шубки, потому что рекорд в этот день планировали фиксировать не только представители Книги рекордов Гиннесса, но и синоптики - 8 мая в столице выпадет 57% месячной нормы осадков, такой дождь бывает один раз в 25 лет. Но для некоторых пар дождь - это приятные воспоминания.

Мероприятие стало еще и попыткой установить новый рекорд Книги Гиннесса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы познакомились с Кристиной во время реконструкции стадиона "Динамо", первый поцелуй был недалеко от Воробьевых гор - в Парке Горького. В тот вечер мы прятались в беседке, потому что был дождь. И вот сегодня воздушная трасса, как нам сказали, для поцелуев, - рассказал жених Денис.

- Мы познакомились в школе, три года вместе и пришли к этому шагу. Мы за эти годы научились справляться с трудностями и дождь - не помеха, - рассказали Даниил и Алиса.

Некоторые молодые пары признавались, что оказались на канатной дороге довольно случайно.

- Знаете, как мы решили пожениться? Мы ехали в метро и увидели объявление о том, что можно пожениться на канатной дороге. Я посмотрел на Анастасию, она на меня. Говорит: "Я согласна". А на следующий день подали заявление в ЗАГС, - рассказал Александр.

- Не случайно мы здесь, но и случайно. Мы приехали из Новосибирска, сегодня у нас свадьба, а на 9 мая муж будет работать на Красной площади (кем не скажу), - рассказала Екатерина.

А невеста Дарья в присутствии журналистов призналась будущему мужу Вадиму, что ждала предложения руки и сердца 1,5 года и много вариантов регистрации брака придумывала, но получилось еще необычнее, чем можно было придумать.

Невесты выбрали для свадьбы в небе необычные платья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Несмотря на сильный ливень, у нас будет самая крутая свадьба - ни у кого такой нет, кроме 30 пар, которые сейчас здесь с нами. Мы сами из Красноармейска, где на полигоне впервые были проведены показательные стрельбы реактивной установки "Катюши". Просто завтра 9 мая, вот и вспомнилось, - рассказала Дарья

. - А вообще мы познакомились в спортзале и до сегодняшнего дня ставили рекорды только там, - признался Вадим.

Участниками уникальной церемонии стали не только москвичи, в столицу приехали пары со всей России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А был ли рекорд?

Под звуки марша Мендельсона одновременно 30 пар зашли в кабинки канатной дороги. С молодоженами вошли свадебные регистраторы, фотографы и представители Книги рекордов Гиннесса. В небе над Москва-рекой пары говорили традиционное "Да!". Церемонии бракосочетания не пришлось сокращать, регистраторы проводили торжество так же, как и в ЗАГСе. А обмен кольцами был и подписи? Безусловно, но только еще более романтично - в небе.

"Брак на небесах" заключён! Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Все браки официально зарегистрированы. Теперь ждем регистрацию рекорда. Данные совсем скоро придут из Лондона, - прокомментировали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.