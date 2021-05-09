В Москве и Подмосковье зафиксировали исторический рекорд по количеству выпавших осадков

Метеорологи зафиксировали в Москве и Подмосковье очередной погодный рекорд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологи зафиксировали в Москве и Подмосковье очередной погодный рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- За последние сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 40 мм осадков, что составляет 78% месячной нормы. Это абсолютный рекорд для всего мая! - заявил Тишковец.

Как уточняет специалист, речь идет о рекорде за всю историю метеонаблюдений не только для конкретного дня - 8 мая, но и для всего месяца.

Так, в частности, прежде самым дождливым для Москвы 8 мая в истории был этот день в 2017 году. Тогда специалисты зафиксировали объем осадков на уровне 27,6 мм (против нынешних 40 мм). При этом в целом «чемпионом» среди майских дней по осадкам были одни отдельно взятые сутки в 1976 году - 39 мм.

- Кроме того, на Балчуге было еще влажнее - 42 мм, а в окрестностях столицы, подмосковной Немчиновке, вылилось больше нормы всего месяца - 53 мм! - отметил Евгений Тишковец.

Напомним, несмотря на неблагоприятные прогнозы, сегодняшний Парад Победы удалось провести без погодных осечек благодаря метеооружию. На 10 мая синоптики прогнозируют в Москве и окрестностях солнечную погоду и температуру воздуха до +16. А во вторник - до +21.