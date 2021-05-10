В Москве в машине такси погиб известный священнослужитель Симеон Аветисян

Симеон Аветисян

ДТП случилось в понедельник ранним утром - в 6 часов 12 минут. Педагог и священнослужитель Симеон Аветисян ехал в машине такси («рено логан») вместе со своей супругой Екатериной. Свернули на Живописный мост. А там уже случилась одна авария. Мелкая. С участием двух машин. Одна из них, «ГАЗель», осталась стоять на проезжей части (вероятно, участники ДТП ждали приезда сотрудников ГИБДД или оформляли европротокол).

Как сообщили «КП» в столичном управлении МВД, ее-то («ГАЗель») таксист и не заметил. Он набрал скорость и въехал в нее на полном ходу.

В результате пострадали и водитель, и жена Симеона Аветисяна, и сам диакон. Всех доставили в больницу, однако травмы, полученные 67-летним священнослужителем, оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался.

В столичном храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском подтвердили информацию об автокатастрофе и смерти клирика Симеона. На сайте храма появилось печальное объявление:

«Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему новопреставленному протодиакону Симеону, и сотвори ему вечную память».

Кроме церковной службы, Симеон Аветисян был известен тем, что являлся создателем ансамбля «Благая весть» в 1991 году (совместно с супругой). Этот ансамбль все эти годы выступает в качестве праздничного хора в храме святого Великомученика и Победоносца Георгия в подмосковном Дедовске (Истринский район). Репертуар включает в себя и хоровую классику, и народные мотивы, и монастырские распевы, и русскую церковную музыку.

По данным «КП», у жены Симеона Екатерины осталось девять родных детей, все они поют в отцовском ансамбле «Благая весть».

Кроме церковных медалей и грамот, погибший священнослужитель имел и светские награды. Например, ему было присвоено звание «Почетный работник культуры города Москвы», а также вручен орден «Родительская слава» и медаль от Правительства Москвы «За доблестный труд».