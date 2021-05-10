В Москве жестоко избили пиарщика футбольного клуба «Спартак»

Должность директора по связям с общественностью 42-летний Фетисов занимает уже почти год

В Сети новость об избиении директора департамента по связям с общественностью футбольной команды «Спартак» появилась почти сразу после победы красно-белых над клубом «Химки» (встреча завершилась 10 мая со счетом 2:1).

Однако, связано это с профессиональной деятельностью Антона Фетисова или нет, пока выясняется.

Как сообщил «КП» источник в столичном главке МВД, избили сотрудника «Спартака» в столичном районе Новокосино на улице.

Врачи, осмотревшие Фетисова, поставили диагноз: открытая черепно-мозговая травма.

Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков.

Как стало известно «КП», в полиции по факту избиения пиарщика красно-белой команды возбудили уголовное дело. Сотрудники МВД ищут злоумышленников.

Должность директора по связям с общественностью 42-летний Фетисов занимает уже почти год - с июня 2020 года.

Напомним также, что 10 мая ФК «Спартак» одержал очень важную победу в матче 29-го тура российской премьер-лиги.

Как рассказали в клубе, это был последний домашний матч для Доменико Тедеско в роли главного тренера «Спартака» - красно-белые вышли на поле в специальных майках с портретом Доменико и его цитатой о спартаковских болельщиках.