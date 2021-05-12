«Явно заказной поджог»: Парни в медицинских масках подожгли внедорожник в Химках и сняли все на телефон

Пока пожарные добрались на место, огонь охватил шесть машин. Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Ночью 11 мая трое парней в черных капюшонах и спортивных штанах пробирались на паркинг Г-5 по улице Совхозная в Химках. Это Левобережный район, новые жилые кварталы. Лица парней скрывали медицинские маски. Но на записи с камер видны смуглые физиономии. Шпане удалось прошмыгнуть мимо будки охраны и добраться до пятого этажа.

Здесь парни облили горючими капот черного внедорожника и чиркнули зажигалкой. Шквал огня моментально охватил иномарки, а пироманы кинулись наутек. Но через пару секунд вернулись на место преступления, чтобы отснять пожар на смартфон.

— У нас охрана бестолковая! Пару месяцев назад с паркинга угнали машину, так они сказали, мол, с кем не бывает. Еще и на пожарных сигнализациях везде заглушки стоят. Сразу после пожара их поснимали и для вида устроили антипожарную проверку, — рассказала корреспонденту kp.ru местная жительница Дарья, которая также ставит машину в этом паркинге.

Судя по предложениям в интернете, одно машиноместо здесь стоит 600 — 700 тысяч рублей. Пожарные долго ехали на вызов. По словам очевидцев — глубокой ночью многих разбудил звуки огненного «шоу» и люди смотрели из окна — машины экстренной службы не могли пробиться к месту пожара. Все из-за дворов, заставленных автомобилями.

— Возгорание ликвидировано в 6:30..Пострадали шесть машин (четыре полностью уничтожены — прим.ред.), идет пожарная экспертиза, — сообщил в местном МЧС.

Впрочем и без экспертизы по камерам отчетливо видны поджигатели. В социальных сетях местные жители высказывают предположение, что это заказ против конкретного человека.

— Иначе чем еще объяснить, что они снимали пламя на видео? Может быть, коллекторы? Приходил участковый, сказал, что будет разбираться, — делятся жители Левобережного.

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