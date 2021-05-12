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Общество12 мая 2021 17:00

Гром, молнии и ливень: жителей Москвы предупреждают о вечерней буре

По прогнозам синоптиков, такая погода будет до конца недели
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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По прогнозам синоптиков, такая погода будет до конца недели

По прогнозам синоптиков, такая погода будет до конца недели

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 12 мая в разных частях Москвы наблюдали резкую смену погоды. Налетали тучи и начинался кратковременный ливень. Все сопровождалось всполохами молний и громом. Однако за 5— 10 минут мини-буря заканчивалась. Оказалось, что это лишь разминка перед вечерним дождем, который пройдется по всей столице.

Комплекс городского хозяйства Москвы опубликовал предупреждение:

— С 16:00 до 21:00 12 мая в столице местами ожидается гроза с дождем и усиление ветра с порывами до 16 м/с. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, — напомнили в ведомстве.

До вечера среды в Москве сохраняется «желтый» уровень погодной опасности. Он означает «потенциально опасную погоду». Все из-за кратковременных ливней и шквалистых порывов ветра.

— В течении дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Сохранится преобладание облачной погоды. Во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди, прогремят грозы. Порывы ветра до 15 метров в секунду, — рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос».

В столичном Дептрансе сообщили, что к вечеру прогнозируют пробки до 7-8 баллов. Основные участки затрудненного движения: Садовое кольцо, ТТК, шоссе Энтузиастов, проспект Мира,в районе закрытых участков Люблинско-Дмитровской линии.

По прогнозу Росгидрометцентра, дождливая погода с грозами сохранится в Москве вплоть до начала следующей недели. При этом температура воздуха днем будет +22…+24 градуса Цельсия. Неделя с 17 мая обещает быть ясной и жаркой — до +30 градусов Цельсия.

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