В бизнес-центре «Искра-Парк» появится пространство гибких офисов «Ключ»

ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») объявила о начале сотрудничества с сетевым оператором гибких офисов «Ключ». Девелоперская компания заключила договор долгосрочной аренды на 10 лет в офисно-деловом центре «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте. На площади в 5,9 тысяч квадратных метров разместятся просторные многофункциональные офисы нового формата, в которых можно оборудовать до 700 рабочих мест.

- Крупным корпорациям нужны гибкие офисы – это для них и альтернатива классической аренде, и временный вариант для решения краткосрочных задач, - объясняет директор департамента аренды ГК «Галс» Светлана Мазур. - Гибкий офис выгоден для компании, когда ей сложно предсказать рост команды или когда есть краткосрочные задачи для проектных команд.

Формат гибких офисов особенно удобен для компаний с быстро меняющимся продуктом и потребностями в количестве сотрудников. Выбирая помещения, столичные арендаторы обычно обращают внимание на локацию будущего офиса, особенно на его близость к метро. По словам Светланы Мазур, сегмент аренды гибких офисов сейчас активно увеличивается – рост составляет до 40% в год.

- Хороших площадок все меньше, провайдеров гибких офисов – все больше. Мы доверили управление гибким форматом профессиональному игроку рынка сервисных офисов «Ключ». Формат нашего бизнес-центра позволяет максимально эффективно использовать территорию и формировать мультифункциональную среду, - отметила Светлана Мазур. - «Искра-Парк» — это совершенно новая концепция бизнес-центра, хаб, где можно жить, работать, отдыхать и развиваться.

Открытие многофункционального офисного пространства в «Искра-Парк» запланировано на четвертый квартал 2021 года. Сетевой оператор «Ключ» предлагает арендаторам несколько вариантов: компании могут выбрать готовые офисы с сервисом либо заказать индивидуальный проект по модели built-to-suit. В «Искра-Парк» будет создана полноценная экосистема, необходимая для эффективной работы и комфортного отдыха: конференц-залы, переговорные, кухни, зоны отдыха и другие важные элементы современного офисного пространства.

- Наш новый объект в «Искра-Парк» – продолжение реализации стратегии «Ключа» по созданию ярких проектов не только в исторических зданиях, но и в классических бизнес-центрах, - подчеркнул СЕО «Ключа» Георгий Голенев. - Резиденты получат эффективное рабочее пространство с максимально комфортными условиями для своих сотрудников.

Офисно-деловой центр «Искра-Парк» расположен в престижном районе Беговой с удобной транспортной доступностью к основным магистралям столицы – Ленинградскому проспекту, Садовому кольцу и МКАД. Уникальный дизайн здания – футуристичный облик с «бриллиантовой огранкой» - выделяет его из ряда стандартных офисных многоэтажек. Бизнес-центр состоит из четырех секций с переменной этажностью (от 8 до 17 этажей), в которых разместились 7 лифтовых холлов, 9 зон ресепшен и системы контроля доступа.

Кроме офисной части в многофункциональный комплекс «Искра-Парк» входит жилая часть – 10 секций на 772 апартамента площадью от 37 до 130 квадратных метров. На первых этажах комплекса и вокруг него есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: более 30 ресторанов и кафе, восемь супермаркетов, торговый центр «Авиапарк», шесть фитнес-центров, 25 медицинских учреждений, 13 банков. В шаговой доступности расположены детские сады, школы и вузы. Для жильцов «Искра-Парка» оборудована подземная парковка на 530 машиномест, предлагающая в том числе и зарядные устройства для электромобилей.