Из-за коронавируса перенесли Московский полумарафон

Фото: Евгения ГУСЕВА

Московский полумарафон, который должен был пройти 16 мая, не состоится. Все из-за эпидемиологической обстановки. Соревнование традиционно стартует с территории Олимпийского комплекса «Лужники».

— Мы приостановили подготовку забега в связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учетом рекомендаций региональных властей. Спортивная выставка и выдача стартовых пакетов также не состоятся, — сообщили kp.ru в пресс-службе «Бегового сообщества», которая организует соревнования.

О новой дате полумарафона организаторы сообщат дополнительно.

— Мы долго работали над организацией забега и горько сожалеем о том, что не смогли выполнить свои обязательства. Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами. Нам искренне жаль, что мы нарушили ваши планы, и осознаем, что регистрация на забег — это не просто стартовый взнос. Это мотивация для тренировок, месяцы подготовки и надежды на успешный финиш, — добавили организаторы забега.

На соревнованиях 16 мая должны были бежать две дистанции — 5 и 21,1 км. В мероприятии ежегодно участвуют тысячи человек. На него приезжают спортсмены со всей России и из других стран. Соревнование уникально тем, что маршрут пролегает по центральным улицам мегаполиса. Участвовать могут не только профессиональные атлеты, но и все желающие при наличии медицинской справки.

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