Дачники теперь могут привиться от коронавируса прямо в садовом товариществе

Привиться от коронавируса на даче. Фото: Пресс-служба минздрава МО

66-летняя Вера Захаровна каждую весну выезжает из городской квартиры в Раменском на дачу - в 15 километрах от города.

- Тут совсем другое дело: свежий воздух, я своими грядками и цветами почти каждый день занимаюсь. Для меня это и физкультура, и для души полезно, - смеется женщина.

«А НА ДАЧЕ - ДРУГОЕ ДЕЛО»

Фото: Пресс-служба минздрава МО

В этом году Вера Акулова уехала за город еще в конце апреля. Планирует провести здесь все лето и половину осени. А буквально на днях пенсионерка привилась от коронавируса. Прямо в СНТ. Практически не отходя от грядки.

В садовых товариществах и дачных поселках Московской области с начала мая начали работать мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Медики по графику объезжают СНТ, получить прививку от ковида могут все желающие. И это совершенно бесплатно.

- В городе я старалась из дома не выходить, - объясняет Вера Захаровна. - По возрасту я же в группе риска, поэтому считаю, что всегда лучше перестраховаться. А на даче - другое дело. Социальная дистанция и опять же свежий воздух. Поэтому очень здорово, что к нам в дачный поселок приехали медики, сделали желающим прививку, через три недели они вернутся, и мы сможем получить второй компонент вакцины.

Фото: Пресс-служба минздрава МО

«ВАКЦИНАЦИЯ СЕГОДНЯ АБСОЛЮТНО ДОСТУПНА»

По статистике, в Подмосковье от коронавируса привились уже порядка 900 тысяч человек. Около 40% из них - люди старше 60 лет.

- Сегодня важная задача - массовая вакцинация. О ней в своем Послании сказал наш президент. Там, где делают прививки, снижается госпитализация, - напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем недавнем Обращении к жителям региона. - Понятно, что это дело добровольное, но мы должны предупредить и обезопасить тех, кто этого еще не сделал, - наших жителей. Мы видим, что вакцинация идет тогда, когда врач приходит в офис или на предприятие, отвечает на волнующие людей вопросы. Вакцинация сегодня абсолютно доступна.

В подмосковных СНТ во время майских праздников вакцинация через мобильные ФАПы поликлиник Московской области оказалась настолько востребованной, что ее продлили.

- У нас передвижные пункты вакцинации, оборудованные морозильными камерами для хранения вакцины, работают в каждом муниципалитете - рассказала министр здравоохранения МО Светлана Стригункова. - Они ездят по отдаленным территориям. Мы заранее предупреждаем дачников о месте и времени приезда, и все желающие могут сделать прививку.

Передвижные ФАПы работают во всех муниципалитетах Подмосковья. Фото: Пресс-служба минздрава МО

«ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ ПАЦИЕНТОВ ОСМАТРИВАЮТ ВРАЧИ»

Как это работает на местах, нам объяснили в Центральной районной больнице Талдома:

- У нас в городском округе около 300 СНТ, и летом, когда москвичи и жители городов Подмосковья выезжают на дачи, население муниципалитета увеличивается с 47 тысяч человек до почти 800 тысяч. Поэтому, разумеется, многим нравится, что вакцину теперь можно получить и в СНТ. Дачников мы информируем через председателей СНТ, группы в соцсетях, соседские чаты, СМИ. В назначенное время приезжают специалисты с мобильным ФАПом. Желающих получить прививку перед этим, конечно же, осматривают, консультируют, проверяют сатурацию, давление, измеряют температуру. В настоящий момент у нас есть три вакцины на выбор - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

На сайте covid.mz.mosreg.ru находится интерактивная карта, с помощью которой можно подобрать удобный для вас прививочный пункт. Для того чтобы получить прививку от коронавируса в мобильном комплексе на территории СНТ, достаточно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Организовать вакцинацию в своем СНТ могут и сами жители. Для этого им нужно обратиться в администрацию городского округа или на горячую линию местной ЦРБ.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Отклик есть!»

- Мы постарались сделать прививочную кампанию максимально доступной и удобной для населения, - рассказывает главный врач Сергиево-Посадской районной больницы Олег Дмитриев. - Вакцинация в СНТ удобна, в том числе и для лиц, которые вакцинировались первым этапом, например, в Москве или в любом другом городе, даже у нас Сергиевом Посаде, но не успели сделать вторую прививку. Теперь они могут у себя на даче прийти и вакцинироваться. Нужно только заполнить анкету, побеседовать с врачом и непосредственно сделать прививку. Мы ведем и просветительскую работу: я лично и сотрудники больницы выезжаем на территории СНТ, общаемся непосредственно с садоводами, рассказываем о важности вакцинации, о том, как тяжело некоторые люди переносят коронавирусную инфекцию, о последствиях болезни. И отклик есть - люди приходят на прививку.

Выберите для себя наиболее удобный пункт вакцинации на сайте https://covid.mz.mosreg.ru/!