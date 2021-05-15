Майские тропики в Москве: Синоптики обещают аномальную жару и грозовые ливни

И в субботу, и в воскресенье, 15 и 16 мая, в Москве возможны локальные короткие ливни и грозы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поздравляю, лето началось! И да, я в курсе, что на календаре ещё май и до лета две недели. Речь о метеорологическом лете - так синоптики называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится выше +15 градусов. В 2021 году это произошло 12 мая, сообщили в центре «Фобос». А должно было, по климатическим нормам, - 28 мая. Так что лето пришло на 2 недели раньше обычного срока (даже природного, не говоря уж о календарном).

Но это только начало. Впереди у москвичей - настоящие майские тропики. С жарой на грани рекордов и частыми, почти ежедневными дождями и грозами.

В выходные днём +25, по ночам +9…+14 градусов. И в субботу, и в воскресенье, 15 и 16 мая, возможны локальные короткие ливни и грозы. Но в целом погода идеальная для дачи и отдыха на природе. Только зонтик не забывайте.

Жара усилится на следующей неделе, с понедельника по среду, 17 - 19 мая, предупреждают в Гидрометцентре России. Температура зашкалить за климатические нормы на 10 градусов. В понедельник днем +28, во вторник и среду +27. Не сказать чтоб адское пекло, скорее наоборот - не успели мы ещё солнцем утомиться, будем рады теплу. Но объективно для середины мая это серьезная температурная аномалия.

Виноват в ней антициклон из Средней Азии, объясняют специалисты центра «Фобос». С юго-восточными ветрами он принесёт в Европейскую часть России расскаленный воздух из пустыни Каракумы.

Впрочем, до рекордов вряд ли дойдёт. Максимумы для все 140 лет метеонаблюдений такие:

17 мая +31,1 1897 год

18 мая +29,1 1897 год

19 мая +30,2 1979 год

В отличие от пустыни Каракумы, в Москве будет хоть и жарко, но отнюдь не сухо. Без осадков обойдётся в понедельник. Во вторник - короткие дожди и грозы. В среду, скорее всего, тоже без осадков.

С четверга, 20 мая, и до конца недели лить будет ежедневно. Станет прохладнее, но все равно очень тепло, прогнозируют в Гидрометцентре России.

В четверг пасмурно и сыро, даже ночью +17 - как в июле. Днём +25.

В пятницу, 21 мая, облачно, местами небольшой дождь. Днем не выше +20,

В субботу и воскресенье, 22 и 23 мая, переменная облачность, небольшие дожди. Но ночам +8…+13, днём +20…+22.

Кстати, частые грозы - следствие глобального потепления, считают в центре «Фобос»:

- Год от года и на всей планете, и конкретно в Москве гроз становится всё больше и больше. А причина тому – глобальное потепление. В центре России средняя температура апреля и мая по сравнению с XX веком повысилась уже примерно на 1 градус, и это увеличило вероятность возникновения гроз на 12%.