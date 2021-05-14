"Ударила ракеткой без причины": теннисистка Елена Малых обвинила тренера в избиении

Теннисистка Елена Малых (на фото) обвинила тренера в избиении. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Конфликт между 18-летней теннисисткой Еленой Малых и ее тренером Мариной Марьенко произошел 12 мая на тренировке в спортивном комплексе "Локомотив". Девушка обратилась в полицию и заявила, что наставница ее избила.

- На тренировке она беспричинно нанесла несколько ударов ракеткой и забрала мои вещи, в том числе телефон Самсунг за 20 000 рублей. Ее все боятся и молчат, когда она кричит. Я ей не хамила, - сказала в полиции теннисистка Елена Малых.

Со слов спортсменки, тренер также забрала все ее вещи для тренировки на общую сумму 47 100 рублей.

- Общий заявленный материальный ущерб составляет 67 100 рублей, - сказали в правоохранительных органах.

Сама же тренер, как рассказали в правоохранительных органах, напомнила о своих достижениях и сказала, что это такие "тренерские меры" за непослушание.

- Я заслуженный тренер России, а Елена десять лет занимается теннисом, но практически не тренируется, постоянно смотрит в телефон, пришлось применить хоть какие-то "тренерские меры". Я ее не била, есть свидетели, которые подтвердят, что такого не было, - сказала в ответ на обвинения Марина Марьенко.

Тренер опровергла слова своей ученицы, что она ее не била, а форму и мобильный она забрала у Елены лишь на время занятия. Позже все личные вещи спортсменки Марьенко передала Олегу Малых - отцу спортсменки. Марина Марьенко объяснила, что девочка понервничала и раздула скандал на ровном месте - просто не хотела заниматься на тренировке. Девушка уже извинилась перед тренером, а сама Марьенко не планирует подавать ответное заявление за клевету на свою ученицу.

Теннисистка Елена Малых. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елена Малых играет в турнирах категории до 19 лет, ее текущий рейтинг в теннисных турнирах России — 42, а среди взрослых - 83 позиция. Марина Марьенко является мамой 7-й ракетки мира Андрея Рублева, она тренировал знаменитую Анну Курникову и считается одним из лучших детских тренеров в России.

Тем временем Федерация тенниса России как раз сообщает, что сын Марьенко вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме:

- Сегодня Андрей Рублев обыграл в третьем круге испанца Роберто Баутисту-Агута в двух сетах - 6/4 6/4. Соперник Рублева по 1/4 определяется прямо сейчас, в матче австрийца Доминика Тима и итальянца Лоренцо Сонего.