В честь 86-летия Московского метро на Кольцевой линии проводят парад поездов

Возле автоматов по продаже билетов поставили урны для чеков. Фото: «Московский метрополитен»

15 мая метро Москвы отмечает 86 лет. Столичная подземка — самая протяженная в Европе. Метрополитен неоднократно называли одним из символов столицы. Рассказываем, как празднуют день рождения метро в 2021 году.

Парад поездов

Это главное событие. Парад проходит 15 и 16 мая на Кольцевой линии с 8:00 до 20:00. Те, кто часто использует пятую ветку, знают, что по ней в основном курсируют новые поезда «Москва-2020». Однако в честь праздника будут возить на вагонах разных эпох. Самые старые — образца 1973 года. Можно просто сидеть на лавке и наблюдать за составами.

Еще один дизайн «Тройки»

Выпускать проездные с разными иллюстрациями — конек столичного Дептранса. Каких только коллабораций не было за последние годы. К 86-летию метро выпустили AR-карту «Тройка». AR — это технология дополненной реальности. В данном контексте ноу-хау работает так: наводишь на проездной камеру смартфона, и картинка оживает.

Выпускать проездные с разными иллюстрациями - конек столичного Дептранса. Фото: «Московский метрополитен»

На «Тройке» отпечатана картина «Вид моста Севр и холмов Кламар» Анри Руссо. На дисплее смартфона покажут, как движутся дирижабль и бипланы, изображенные на полотне. Купить карту можно в фирменных магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная». Тираж ограничен.

Экоакция

Возле автоматов по продаже билетов поставили белые ящики с разноцветными буквами «М». Это урны для чеков. Бумагу отправят на переработку. Коробки установлены на всех станциях Кольцевой линии, 15 пересадочных с кольцом и 29 внутри кольца. До 16 мая.

Выставка вагонов

Ретропоезда можно посмотреть на станции «Партизанская». Они стоят на незадействованных путях. Экспозиция работает до 21 мая.

Коллекция одежды

Шорты, футболки и спортивные кофты. Эксклюзивную коллекцию с цифрой «86» подарят участникам праздничного метромарафона. Этот квест стартовал ранним утром 15 мая. Участники должны проехать все станции метро и МЦК за день.

Эксклюзивную коллекцию с цифрой «86» подарят участникам праздничного метромарафона. Фото: «Московский метрополитен»

Не исключено, что праздничную одежду потом можно будет купить в фирменных магазинах метрополитена.

Продают раритетные буквы «М»

В Москве обновляют всю навигацию в метро и заменяют буквы «М», которые венчают входы в подземку. Ранее отслужившие указатели продавали с аукциона. Теперь их выставят в интернет-магазине (shop.mosmetro.ru/). Цена пока не объявлена. Также продадут навигационные таблички «Посадки нет», «Выход в город/переход», «Держитесь левой стороны», «К поездам до станций» и другие.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Через три года 80% всех поездов в метро будут новых типов

Последняя новинка — поезда «Москва-2020». Их будут закупать и дальше, но разработку новых серий не прекращают. Руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что к концу 2023 года в парке московского метро будет 80% поездов нового типа.

— В целом за три года планируют получить около тысячи вагонов. Пока это «Москва-2020», «Москва», «Ока», а в 2022 и 2023 годах будут и новые серии составов, — поделился руководитель.

В будущих сериях вагонов увеличат ширину дверей и проходов, сделают просторнее межвагонное пространство. Учитывают и пожелания машинистов.

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Пожалуй, лучше съемочной площадки в Москве, чем метро, найти сложно. Режиссеры всего мира рвутся в столичную подземку в поисках красивых кадров, драйва и романтики. Но бывает и так, что роль московского метро исполняют станции других городов - Минска, Санкт-Петербурга и даже Самары. (подробности)