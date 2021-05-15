Казанский миллиардер скупает в Подмосковье старинные усадьбы за бесценок, но вкладывать в них деньги не спешит

Усадьба Вяземских в Подмосковье выглядит не очень, но все же восстановить ее довольно легко, были бы деньги Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Только давай не будем говорить, что мы журналисты, - шептал я фотокорреспонденту «КП» Мише Фролову, который был буквально увешан аппаратурой.

Набор объективов, квадрокоптер, несколько камер, штатив, карты памяти, запасные аккумуляторы, шнуры, вспышки, фонари, жесткие диски...

- Но и на туриста я мало похож, - отозвался Миша.

- Лишь бы собак не было.

Двор знаменитой усадьбы. Когда-то здесь даже фонтан работал. Причем не один Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы остановились на обочине дороги. Перед нами, как на картинке, предстал дворец усадьбы Вяземских. Хотя и явно поизносившийся. Лепнина под низким фронтоном почернела от времени. Обшарпанные колонны покрылись трещинами. Оконные рамы отсутствуют.

Первым хозяином усадьбы, как известно, был князь Сергей Вяземский, который в течение 13 лет заведовал государственными доходами всей империи. В те же годы он сколотил неплохое состояние, завёл себе суконную мануфактуру и отстроил на реке Наре усадьбу. С фонтаном, парком и четырьмя флигелями. В середине 19 века у имения сменилось несколько владельцев, а уже в советское время в нем расположилась общага местного совхоза «Большевик».

Усадьба Вяземских был построена в 1790-х годах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дальше, как обычно. Перестройка, разруха, упадок. И бесконечные вздохи сожаления по поводу того, в каком состоянии теперь находится объект культурного наследия.

Хотя надежда на восстановление есть. Всю эту территорию несколько лет назад взял в долгосрочную аренду (на 49 лет) известный бизнесмен Алексей Сёмин. То, что он питает слабость ко всему старинному, известный факт, о котором можно прочитать даже в «Википедии». Это и полотна западноевропейских художников 17-18 веков, и предметы мебели, и часы, и посуда, и скульптуры. И вот - исторические имения. Группа компаний ASG, которую возглавляет Сёмин, прибрала к рукам аж девять таких объектов (в Коломенском районе, Пушкинском, Каширском и других). Разумеется, по закону - в рамках губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья». Ее смысл очень простой. Предприниматель берет в долгосрочную аренду участок, платит за него сущие копейки (если быть точным, то один рубль за один квадратный метр в год), но при этом обязуется отреставрировать дом.

Внутри этого дома можно сделать всё, что угодно. Хоть фитнес-клуб, хоть парикмахерскую, хоть музей импрессионизма. Главное, чтобы облик здания соответствовал историческому прошлому. В нашем случае это стиль русского палладианства (классицизма).

Так выглядит архитектурный памятник с высоты птичьего полета Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЁН

- Идите сюда!

Непонятно откуда взявшийся таджик призывно размахивал рукой. Да так уверенно и живо, как будто долгое время нас ждал и вот, наконец, дождался.

- Короче, мы туристы из Тулы, - как можно тише, продолжал свой заговор я. - Катаемся по всей России. Фотографируем заброшки. У тебя как раз на номерах 71 регион.

Однако объяснять нам ничего не пришлось. Гастарбайтер, как выяснилось, устроил в усадьбе Вяземских свой маленький бизнес. Заводит, понимаешь, людей на огороженную территорию, проводит для них мини-экскурсию («вот бывший фонтан», «вот мозаика», «а это полуразрушенный балкон») и получает от них свои барыши. Мы, например, дали 250 рублей.

Строительные леса говорят о том, что работы по реставрации усадьбы Вяземских были начаты. А вот когда они будут закончены, неизвестно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Внутри здание выглядит солиднее. Мощный булыжниковый фундамент, толстенные кирпичные стены, новехонькие плиты перекрытия, современные лестницы как в обычных многоэтажках. То, что всё это можно привести в божеский вид, понятно даже нам с Мишей. Особенно после недавних поездок в усадьбы Ляхово и Кузьминское в Домодедовском районе, которые выглядят как после вражеской артподготовки (стены разбиты, крыши нет). И то архитекторы говорят, что такие развалины можно восстановить.

- Рабочие приезжают редко, - рассказал нам охранник усадьбы Вяземских. - Чуть-чуть поработают - и всё, стройматерил кончился. Когда подвезут, непонятно.

- Как-то это странно... - говорю. - С таким хозяином... Вы же знакомы с Алексеем Владимировичем Сёминым? Он сейчас во Франции живёт. В своём замке. Недалеко от города Шартр.

Этой мозаике больше двух веков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таджик отрицательно замотал головой, но слушал меня с интересом. В трёх метрах от нас, на воротах, красовалась огромная надпись: «Здание аварийное! Опасно для жизни!»

О том, что в этом здании будет, наш экскурсовод имеет самое смутное представление.

- Но говорили, что на втором этаже какой-то музей... А на третьем - гостиница...

Ремонт внутри усадьбы Пущино-на-Наре пока заморожен Фото: Михаил ФРОЛОВ

Примерно так и есть. Семь лет назад олигарх объявил: первый этаж исторической усадьбы займет ресторан, второй - гостиная с картинами, третий - бутик-отель с уникально оформленными номерами. Назывались также и кое-какие цифры. Например, на реставрацию одного фасада, по подсчетам Сёмина, требовалось (и требуется) около 100 млн рублей. А одна ночь, проведенная в таком отеле, обойдется будущим постояльцам в одну тысячу долларов.

На третьем этаже мы насчитали восемь комнат.

Фундамент в стародавние времена делали на совесть - из огромных булыжников Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Неплохой доходик, - прикидывал я, спускаясь вниз по лестнице. - Но только будут ли желающие останавливаться в деревне в ста километрах от Москвы, да ещё за такую цену?

- Ну это не для нас с тобой, - реагировал Миша Фролов. - У него будут клиенты из его же круга, для которых не имеет значение, 500 долларов, тысяча или три тысячи...

ЗАСТОЯЛСЯ ПУЩИН ДОМ

Среди туристов интерес к усадьбе очень большой. Как рассказал охранник, летом приезжают почти каждый день. Журналисты, блогеры, сталкеры, рядовые путешественники.

После осмотра усадьбы все обязательно идут сфотографировать старинную Нару. А это метров сто от бывшего господского дома. Липы за ним стоят ровными рядочками. Очевидно, что сад высаживался вручную специально для семьи Вяземских.

Корреспондент «КП» Павел Клоков тоже хотел бы жить в таком домике, но именно сейчас денег на ремонт чуть-чуть не хватает Фото: Михаил ФРОЛОВ

В планах олигарха было даже оборудовать здесь вертолетную площадку. Но, увы, работы остановились. Некоторые связывают это с громким скандалом 2015 года, когда Алексея Сёмина объявили в розыск из-за пожара в казанском ТЦ «Адмирал» (19 человек погибло и более 70-ти получили травмы и ожоги). Как выяснилось, сгоревшие помещения принадлежали его компании и имели массу нарушений по пожарной линии. После многочисленных исков и разбирательств - спустя восемь месяцев - уголовное преследование бизнесмена Сёмина прекратили («за непричастностью к совершению преступления»). Но при этом убытки он понёс колоссальные.

На фотографиях, опубликованных в Сети, Алексей Владимирович напоминает лорда. И не только профилем. Но и шиком, который его окружает. Позолоченные двери, огромные китайские вазы, изразцовые печи, картины с массивными рамами, диваны из красного дерева, столы ручной работы, всевозможные скульптуры, холодное оружие, прислуга в униформе... Как-то не верится, что Сёмин перебивается от зарплаты до зарплаты. И пока не в состоянии завезти в деревню Пущино песок, цемент, облицовочный кирпич, шпаклёвку и что там ещё нужно-то.

Всю имеющуюся лепнину также можно восстановить Фото: Михаил ФРОЛОВ

По крайней мере, сроки поджимают. Уже семь лет прошло, как предприниматель взял в аренду Пущино-на-Наре. А именно столько времени дается на реставрацию зданий участникам программы, взявшим исторические владения в долгосрочную аренду.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО В РАМКАХ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ

- Усадьба «Аигина» в селе Талицы Пушкинского района. До ремонта здание находилось в аварийном состоянии. Его облик, в том числе внутренние интерьеры, восстанавливали с помощью старых архивных фотографий. Арендовала поместье всё та же инвестиционная группа компаний «ASG», вложив в реставрацию порядка 300 млн руб. Во дворце планировалось открыть отель с номерами. И там же проводить экскурсии. Но пока усадьба для посещения закрыта. И туристы фотографируют ее только с улицы.

На реставрацию фасада усадьбы Вяземских требуется порядка 100 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как добраться: на электричке - с Ярославского вокзала до станции «Софрино», затем - на маршрутке №59 или на автобусе №34 до остановки «Талицы»; на машине - по Ярославскому шоссе до Московского малого кольца (А-107), потом - поворот на Софрино, и дальше - еще один поворот на Талицы.

- Дом Круминга в Люберцах. В нем, между прочим, бывал даже Ленин. А уже в наше время Фидель Кастро. Сам Николай Круминг был управляющим заводом сельскохозяйственной техники. Интерьер его жилища также воссоздавали с помощью документов и фотоснимков. Их любезно предоставил местный краеведческий музей. Реставрацией занималась компания «Вавилон» (под руководством Галины и Сергея Ярыгиных). В советские годы здесь был детский сад, позже - музей имени Ухтомского. А сейчас - антикварный салон и место для проведения выставок.

Как добраться: на электричке ехать с Казанского вокзала до станции «Люберцы 1», затем пройти пешком до дома №1 по улице Красной; на машине ехать по Волгоградскому проспекту, через МКАД на Новорязанское шоссе (поворот - на город Люберцы).

- Усадьба Липгарта в Коломне. Редчайший образец эпохи модерна, памятник регионального значения, бывшая загородная вилла богатого промышленника. Арендовало живописную территорию площадью почти 4 га ООО «Монолитинвест», соответственно, взяв на себя обязательства по восстановлению усадьбы. В настоящий момент работы еще не закончены. Внутри главного здания планируется открыть реабилитационный центр травматологии. Среди других вариантов - мини-гостиница или ресторан.

Как добраться: на электричке с Казанского вокзала до остановки «Голутвин», затем - пешком до улицы Молодёжная, дом 1; на машине - ехать по Новорязанскому шоссе мимо аэропорта Жуковский в сторону Бронниц и дальше также прямо до города Коломна.

Река Нара протекает всего в 100 метрах от бывшей усадьбы Вяземских Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Губернаторская программа «Усадьбы Подмосковья» заработала в 2013 году, потому как почти треть областных имений пребывает в аварийном состоянии. Объект культурного наследия выставляется на торги и по рыночной ставке достаётся частному инвестору. Договор аренды заключается на 49 лет с формальной платой 1 руб за 1 кв м (в год). Согласно условиям, срок реставрации зданий не должен превышать семь лет. В случае, если инвестор не выполнил своих обязательств, договор расторгается. Восстановление усадьбы должно проводиться специалистами, аккредитованными Министерством культуры.

ЦИФРЫ «КП»

320 - всего усадеб в Подмосковье

47 из них - находятся в региональной собственности;

56 - в муниципальной;

75 - в федеральной;

10 - в собственности Москвы;

73 - в частной собственности;

26 имеют смешанную форму собственности;

6 - бесхозные усадьбы;

27 - парки.