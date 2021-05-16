В Москве замечены первые утята

Малыши способны практически сразу довольно быстро бегать и плавать. Фото: стоп-кадр видео

Кто шагает дружно в ряд? Это уточек отряд! Такие озорные! Хорошие, смешные! Поспевай, не отставай. На дороге не зевай...

Примерно так могла бы звучать советская утиная речёвка, если бы, конечно, крякв принимали в пионеры.

Каждый год в мае случайные прохожие начинают активно умиляться, встретив очередную пернатую семейку. Они меняют место дислокации и, покинув гнездо, чешут по Москве к водоему. Появившиеся на свет малыши способны практически сразу довольно быстро бегать и плавать. Больше всего их в природно-исторических парках «Измайлово» и «Косинский», в Серебряном Бору, в природном заказнике «Долина реки Сетунь» и других.

Если колонну новобранцев ведет коричневато-бежевая утка, значит, поход возглавляет мама. У самцов окрас головы жгуче-зеленый, кроме этого, имеются фиолетовые полоски на крыле.

Самое волнительное зрелище, это когда утята начинают переходить крупные автострады. Как правило, в неположенном месте. Известны случаи, когда сотрудники ГИБДД или Росгвардии перекрывали временно движение специально для того, чтобы многодетная семья миновала опасный участок. Так, например, ровно год назад был приостановлен автомобильный поток на Ленинском проспекте. Машины снова поехали лишь после того, как утка, селезень и 13 утят оказались на противоположной стороне улицы.

Автор свежего видео, опубликованного в Сети, не указал точное место съемки. Написано только, что это Москва. Взрослая кряква, довольно распахнув клюв, дефилирует по тротуару, а за ней перебежками торопятся семь утят.