Сергей Собянин: Москвичей стало почти на 2 млн больше

Сергей Собянин считает, что развитие метро должно идти на опережение, а не ждать рост пассажиропотока Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Столичный метрополитен вчера отметил 86-летие. За эти годы увеличилось количество станций метро, появилось множество дополнительных сервисов, кроме основного назначения - перевозка пассажиров. И развитие метро продолжится, так как население Москвы за последние 30 лет выросло на два миллиона человек. По последним данным сейчас в Москве проживает 12 655 050 человек. А это, в свою очередь, вызовы для транспортной системы города. Мэр столицы Сергей Собянин считает, что развитие метро должно идти на опережение, а не ждать рост пассажиропотока.

- В 80-е, 90-е годы и в начале 2000-х строительство и развитие метро с каждым годом замедлялось. И самих москвичей стало, начиная с 90-го года, почти на два миллиона больше. Метро должно успевать за этим развитием. Более того - оно должно опережать, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

В столице активно продолжают строить Большую кольцевую линию метро. В апреле открылись две станции – «Народное Ополчение» и «Мнёвники», а до конца года завершится строительство западного участка БКЛ, куда входят станции «Терехово» и «Кунцевская».

- На сегодняшний день выполнена проходка 95% тоннелей Большой кольцевой линии метро. До конца года планируем завершить строительство всех тоннелей, девяти станций БКЛ и реконструкцию станции «Каховская»», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.