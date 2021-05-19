Из письма в редакцию: «Сейчас присутствует некоторая апатия, которую необходимо преодолеть»

Нас заинтересовало послание от 22-летнего парня, который сообщил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на будущих выборах в Госдуму и делится с нами своей предвыборной программой. Фото: Shutterstock

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» - так писал Пушкин почти 200 лет назад. У солнца русской поэзии не было интернета. Зато у Александра Сергеевича было отличное лицеистское образование. И он признавал, что поколение, которое приходит ему на смену, смотрит на мир иначе.

А как сейчас? Племени младому не обязательно учиться в Царском селе, чтобы получить достаточное представление о главных гуманитарных предметах и основных принципах развития общества и государства. Эти представления они, прокрутив в голове, готовы воплощать в жизнь. Кому-то это может показаться наивным. А кто-то скажет — да, вроде все так и есть...

К чему это все? В редакцию «КП» пришло письмо. Писем приходит много. Все меньше бумажных, все больше электронных. В них люди не только критикуют, но и представляют свои программы преобразований. Среди них нас заинтересовало послание от 22-летнего парня, который сообщил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на будущих выборах в Госдуму и делится с нами своей предвыборной программой.

Уважаемый читатель, представляем тебе это письмо без купюр. Без грамматической, орфографической и синтаксической правки.

А выводы — их можно сделать самостоятельно.

Итак.

Колпаков Роман Владимирович

«МЕНЯ ЗОВУТ РОМАН»

Меня зовут Колпаков Роман Владимирович. Мне 22 года. Я родился в городе Могилёв в самой обычной семье. Детство ассоциируется с тем, как с дедушкой смотрим телевизор. Запомнились сериалы, такие как «Мастер и Маргарита», «Штрафбат», «Девять жизней Нестора Махно», а также новостные сюжеты о захвате школы и взрывах самолётов в одну минуту летом 2004. Когда мне в десять лет сказали о том, что с родителями переезжаем в Москву, то я ожидал, что там у меня будет большая квартира со своей комнатой и большим телевизором. А оказалось, что будем жить в маленькой съёмной однушке на Юго-Востоке Москвы в районе Кузьминки. Москва 2008-2011 денег ещё не считала. Была наполнена каким-то неприятным пафосом, но было ощущение, что страна движется вперёд. Сейчас присутствует некоторая апатия, которую необходимо преодолеть.

«Я ЗАНИМАЛСЯ ТЕННИСОМ»

Я учился в школе с углублённым изучением английского языка №1208, а затем продолжил обучение на кредитно-экономическом факультете. Занимался большим теннисом на Рязанском проспекте и ходил на плаванье в Текстильщиках. Я всегда очень любил истории и с 11 класс подрабатывал экскурсоводом по Красной площади и центру Москвы. За час удавалась заработать где-то 1000-2000. Но как-то мне дали 10 и сразу проел их в ресторане Метрополя. Отвлёкся от жизни в Кузьминках. Люблю читать книги, где описываются военно-политических моменты в истории нашей страны. Такие как «Доктор Живаго», «Тихий Дон», «Белая гвардия». Все напряженные моменты международных отношений, за которыми мы наблюдаем прямо сейчас, являются следствием именно первой четверти 20 века. Цель политической деятельности - придать России внешней и внутренней стабильности. Наша страна это не условные Бельгия, Нидерланды и Люксембурга.

«УРОВЕНЬ ЦИНИЗМА ЗАШКАЛИВАЕТ»

Первое, что нуждается в изменениях это информационное пространство. На данный момент, такое ощущение, что многие ведущие и руководители федеральных каналов только и делают, что ждут чьи-то неприятные истории, чтобы сделать из них шоу. Уровень цинизма просто зашкаливает. Если говорить о политических программах, то им всем присущи совершенно лишние эмоции и эпатажность. Также если говорить о повседневных вещах, то я считаю в России необходимо вводить запрет на травматическое оружие и вводить административный штраф для родителей, чьи дети показывают неудовлетворительно поведение в школе. Я никогда не видел, чтобы молодые девушки или люди в возрасте использовали травматическое оружие в целях самообороны. Я видел его только у тех, от кого хочется пройти подальше.

«СОХРАНИТЬ НЕРВЫ УЧИТЕЛЕЙ»

Если говорить о второй проблеме, то совершенно ненормально, когда ученики могут грубить преподавателям, не позволять нормально проводить уроки, и к ним нет никакой меры воздействия. Как показывает практика, написания докладной и вызов родителей ничего не значащие действия. Необходимо думать о том, как сохранить нервы учителей и обеспечить приемлемый учебный процесс. Следующая социальная тема это миграционная политика. Я считаю, что необходимо ужесточать правила приёма в гражданство и вводить визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья. Абсолютное большинство получающих российский паспорт продолжают себя самоопределять в соответствии со своей исторической родиной. А это не есть хорошо. Выдавая паспорт, лишь маскируются демографические проблемы, а не решаются. В стране должны остаться только наиболее необходимые категории работников: строители, работники коммунальных служб и занятые в промышленности. И вместе с тем, они не должны становиться гражданами.

«ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ»

Далее переходим к финансовой сфере. Здесь четыре задачи. Решение проблем в области теневой экономики, оттока капитала, развития реального сектора и диспропорции расселения. Начнём с последней. Страна не может развиваться, когда всё население и все финансовые ресурсы концентрируются одном месте. Сразу скажу, что считаю Сергея Семёнович Собянина очень хорошим мэром. Результаты развития инфраструктуры Москвы видны как по центральным, так и по спальным районам столицы. Но он забывает, что остальные главы находятся с ним в неравном положении. Постоянно упоминает о том, что Москва создаёт такое-то большое количество рабочих мест, но здесь скорее наоборот. Это регионы создают Москве рабочие места. А транспортная инфраструктура, учитывая чрезмерную плотность застройки, не может иметь нормальную пропускную способность. Как бы её ни старались развивать. Дороги и метро в несколько этажей не построишь. В столице необходимо вводить ограничения на максимальную этажность, плотность застройки и установить минимальные размеры квартир. Исключения можно сделать лишь для домов по программе реновации. Застройщики взяли моду на такие красивые слова, как студия и евродвушка. Но это просто квартиры площадью 18-22 квадратных метрах. Для сравнения минимальная площадь угловой "хрущёвки" 33 квадрата. То есть сейчас стандарты опустилась ниже нормы 50-летней давности. Нормальное проживание семьи на таком пространстве невозможно. Тем более многодетных, которые сейчас в приоритете. Но люди, конечно, не просто так готовы переезжать и жить в таких условиях.

«БЕЗ ПАРАЛЛЕЛЕЙ С ВАШИНГТОНОМ»

Все стремятся к «цивилизации». А в регионах уровень жизни заметно ниже. Если посмотреть на внутренние миграционные потоки и убыль населения по регионам, то увидишь не самую лучшую картину. Над проблемой диспропорций расселения в России начали задумываться ещё лет 150 назад. Выдвигались предложения перенести столицу вглубь страны. Я не поддерживаю их, так как необходимо учитывать историческое значение Москвы. Города, вокруг которого была образована самая большая страна в мире. И проводить параллели, например, с Вашингтонов и Нью-Йорком было бы нельзя. Задачу развития регионов нельзя решить сразу. Нужно начинать с какого-то базиса. Хотя бы близлежащих к Москве областей. Необходимо наращивать государственные расходы в них и создавать компании реального сектора. Идти в отрасли, которые наиболее наукоёмкие и наиболее зависимые от импорта у нас желающих нет. В России инвестируют лишь в сервисы вызова такси и Фудсити. Поэтому государство вынужденно брать на себя роль предпринимателя. Особое внимание необходимо уделить импортозамещению строительной техники, медицинского оборудования, оборудования для металлургии и сельского хозяйства. Когда проходишь мимо какой-нибудь стройки видишь лишь британского производителя техники “JCB “ и технику японской “Hitachi”. А это не есть хорошо. Это значит, что российские производители на внутреннем рынке сильно проигрывают конкуренцию.

«ПРО ИМПОРТ ЗАБЫВАТЬ НЕ СТОИТ»

Если говорить о сельскохозяйственной отрасли, то экспорт, конечно, показывает высокие цифры. Но и про импорт забывать не стоит, Особенно про импорт семян. Импорт семян это “ахиллесова пята” российского сельского хозяйства. На последней большой пресс-конференции Владимира Путина одна женщина, кажется из Ростовской области, упомянула как раз это проблему. Она поинтересовалась почему, несмотря на высокие собственные объёмы производства, цены растут? Неужели мы также много покупаем? Я когда-то читал мемуары Никиты Сергеевича Хрущёва. И в одной главе он рассказывал о встрече с американскими фермерами. Они высоко оценили отечественные семена, произведенные в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Она есть и сейчас. А вот внимания к ней немного. Несколько лет назад её землю, предназначенную для исследований, и вовсе хотели застроить жилыми комплексами. О проблеме лишней застройки уже упоминал. К счастью, общественность это не допустила. Мои предложения, касающиеся теневой экономики и оттока капитала пока опустим.

«К ИДЕЯМ СОЦИАЛИЗМА ОТНОШУСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО»

Перейдём к внешней политике. Я полностью поддерживаю основные направления. Руководство Украины совершенно не думает об интересах этнических русских и раз за разом усиливает противоречия. Я отрицательно отношусь к идеям социализма. Люди вносят не равный вклад в развитие общества. При нем теряется стимул к прогрессу и свободе самовыражения. Когда ты живёшь по установленным тебе рамкам, то это уже существование, а не жизнь. За 20 век был почти полностью уничтожен цвет русской нации. Коммунисты украли победу Первой мировой. Все у Некрополя у Кремлёвской стены должны быть перезахоронены. А в центре Москвы должен быть не Ленинградский проспект, а проспект Брусилова. В Украине также не любят вспоминать о периоде СССР, но если бы не советское руководство их Украина в лучшем случае представляла бы из себя Львов, Ивано-Франковск и Черновцы. Следствие искусственно созданных границ, следствия неверной национальной политике приходится решать прямо сейчас.

Что касается военной операции в Сирии, то я также её поддерживаю. Без российского вмешательства Сирия уже представляла бы террористическое государства. Нашу страну этот конфликт также касается напрямую. Всё-таки достаточно большое количество сторонников радикальных взглядов прибыло в Сирию из России. И назад вернуться они уже не должны. Из стран Европы мне бы хотелось видеть заметное улучшение отношений с Польшей. Так как наши страны преимущественно придерживаются традиционных взглядов. Но здесь именно Польше необходимо делать больше шагов на встречу. Так как польское руководство часто старается найти политической повод для решения своих экономических задач.

Сто с лишним лет назад Столыпин сказал: "Дайте государству 10 лет покоя, внешнего и внутреннего, и вы не узнаете Россию. И сейчас, к сожалению, та же самая потребность.