На ВДНХ открылись новые выставки в павильонах «Транспорт СССР» и «Цветоводство»

Посетители могут попасть на бесплатную экскурсию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне лета ВДНХ запускает дополнительные площадки для отдыха и развлечений. С 18 мая, то есть сегодня, желающие смогут побывать на новых выставках - Музея транспорта Москвы в павильоне «Транспорт СССР» и в павильоне «Цветоводство».

«Сегодня мы открываем сразу два музея, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ВДНХ. - Первый - выставочное пространство Музея транспорта и первая экспозиция посвящены историческому заводу АЗЛК «Москвич», который стал по сути дела основой всей автомобильной промышленности страны. Москвичи могут гордиться тем, что на их территории существовал этот прекрасный завод. Площадка «Москвича» также работает на автомобилестроение и высокие технологии».

По его словам, в павильоне «Транспорт СССР» будут проводиться выставки, посвященные истории транспортного комплекса столицы. Посетители могут увидеть здесь уникальные образцы автомобилестроения и узнать о будущем транспорта.

Мэр отметил, что ВДНХ продолжает развиваться и создавать новые общественные пространства.

«В этом году откроются 15 объектов - музеи, экспозиции, которые будут, конечно, интересны для москвичей, - рассказал Собянин. - На ВДНХ создается целый кластер транспортных музеев - музей российских железных дорог, музей современного транспорта и спортивных машин, который строится рядом. Это музей гаража особого назначения, то есть большой автомобильный кластер на ВДНХ. Приглашаю всех москвичей».

ЧТО УВИДИМ

1. В павильоне №26 «Транспорт СССР» четыре зала заняла экспозиция «Мечта москвича». На ней представлены 30 экспонатов транспортной коллекции и более 300 других артефактов Музея транспорта Москвы. Среди них – такие уникальные и редкие, как:

- первая послевоенная модель «Москвич-400», сошедшая с конвейера в 1946 году;

- «Москвич-422» («Буратино») 1954 г. – автомобиль с деревянным кузовом;

- миллионный автомобиль, сошедший с конвейера завода в 1967 году, «Москвич-408» - самая популярная модель 60-х годов.

В зале главной экспозиции посетители попадут в кадры-инсталляции советских фильмов «Сердца четырех», «Осторожно, бабушка!», «Зеленый огонек», «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит». Кроме того, желающие могут посетить «съемочную площадку» фильма «Зеленый огонек» и сняться в одном из его эпизодов, а потом скачать видео со своим участием и разместить его в социальных сетях. Дети увидят мультфильм о процессе создания автомобиля. В зале истории завода гости смогут найти в картотеке чертежи, фотографии и книги о «Москвиче».

Новая выставка будет работать в течение года. Затем её сменит другая экспозиция, посвящённая транспорту Москвы.

К сентябрю 2021 года запустят просветительскую программу для детей и взрослых и детскую студию автомобильного дизайна.

2. В павильоне №29 «Цветоводство» разместилась мультимедийная экспозиция, посвященная столичной природе, цветоводству и ландшафтному дизайну.

Посетители увидят:

- сады «Четыре сезона» - пространство с четырьмя ландшафтными экспозициями и четырьмя тематическими арт-объектами. Здесь можно будет не только узнать о модных трендах в озеленении, но и отдохнуть среди красивых и ароматных растений;

- арт-павильон «Метаморфозы природы» - интерактивное мультимедийное пространство с информацией о бабочках и цветах;

- «Дом муравья» с живыми муравьями. Здесь можно изучить строение их семьи и жизнь внутри формикария. А с помощью специальных очков посетитель может виртуально «пожить жизнью муравья».

В павильоне также работают историческая выставка, демонстрационно-выставочный зал, кафе-оранжерея, лекторий-кинотеатр и школа ландшафтного дизайна.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ст. м. «ВДНХ», пр-т Мира, д. 119.

Для посетителей выставки в Музее транспорта Москвы - бесплатный трансфер от метро «ВДНХ» до парковки «Москвариума», недалёко от павильона «Транспорт СССР». Микроавтобусы оформлены в стиле выставки «Мечта Москвича». Поездка займет 15 - 20 минут.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Экспозиции открыты со вторника по воскресенье:

- в павильоне «Цветоводство» - с 10.00 до 18.00;

- в павильоне «Транспорт СССР» - с 11.00 до 21.00.

ЦЕНА БИЛЕТА

Вход свободный в павильон «Цветоводство». Здесь осмотр экспозиции только с экскурсоводом по предварительной записи по тел. (495) 966-09-27.

В Музей транспорта билеты можно купить в кассах павильона «Транспорт СССР»: стандартный – 400 руб., льготный – 250 руб., семейный (2 взрослых, 2 детей от 7 до 16 лет включительно) – 900 руб.