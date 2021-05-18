Оставил машину на передаче: В Домодедово авто придавило собственного владельца

Запись инцидента попала на камеры наблюдения во дворе дома

В подмосковном Домодедове старый Ford сбил своего владельца. Запись инцидента попала на камеры наблюдения во дворе дома.

— 18 мая в больницу с травмами доставлен молодой мужчина с улицы Лунная. У него множественные ушибы и перелом бедра, — сообщил kp.ru источник в сфере здравоохранения.

Утро для супругов из Домодедово началось с бытовых хлопот. Люди отправились на работу. Подойдя к машине, муж галантно открыл спутнице пассажирскую дверь, а сам отправился выкинуть кулек с мусором. Когда обернулся, увидел, что машина покатилась.

Как рассказали корреспонденту «КП» соседи пострадавшего, машина стояла на скорости. Так делают с авто на старых механических коробках. Ручник изнашивается и может не удержать машину на парковке, если она вдруг покатится.

Супруга решила сделать доброе дело — поскорее включить кондиционер в машине. Повернула ключ в зажигании, авто на передаче покатилась вперед. Владелец кинулся наперерез: думал сможет остановить тачку.

— А его жена начала руками жать на педали. И перепутала тормоз с газом. В итоге машине еще сильнее поехала вперед — на кадрах с камеры наблюдения это хорошо видно. Мужчина оказался на пути на приличной скорости его зажало между капотом своей и багажником другой машины на парковке, — рассказали соседи пострадавшего kp.ru.

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