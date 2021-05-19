Правильно ездить по дорогам и выполнять «восьмерки»: чему учат в велошколе при Музее Москвы

Научиться правильно кататься на велосипеде можно за два-три занятия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если вам 25, 30 или 40 лет, а вы до сих пор не умеете кататься на велосипеде — не беда. Можно прийти в велошколу «Красный насос» и обучиться этому мастерству буквально за несколько занятий. Корреспондент «КП» сходила на индивидуальное занятие и приобрела новые навыки.

Начинаем с беговела

Велошкола находится при Музее Москвы на Зубовском бульваре. Это закрытый дворик. Сюда, как правило, приводят маленьких деток и постарше – от 3 до 14 лет. Их начинают учить кататься на беговеле, так как у детей еще нет навыка координации, а потом пересаживают на велосипед.

- Наша школа – это не теория с уроками. Мы даем практические советы и учим кататься. Сейчас занятия индивидуальные, в связи с пандемией, раньше проводили небольшими группами, - рассказывает директор велошколы школы «Красный насос» Денис Каргаев.

- А как правильно: сначала купить велосипед, а потом к вам приходить, или сначала научиться у вас кататься, а потом купить велосипед?

- Как удобнее. Можно и так, и так. У нас есть велосипеды, на которых мы учим кататься. Ошибочно думать, что нужно купить ребенку трехколесный велосипед, а потом он сядет и поедет на обычном. Трехколесный не дает навыка координации, для этого лучше беговел. На уроках мы также рассказываем, как правильно выбирать велосипед, как его припарковать, как избежать кражи и как ехать по дороге. Много полезной информации, ведь кататься по деревне или во дворе дома на велосипеде – это одно, а ехать по проезжей части – это другое, там машины двигаются со скоростью 60-80 км в час, уже и велосипедисту нужно соблюдать правила дорожного движения.

- А по тротуарам можно ездить?

- Вообще-то это участки для пешеходов. Они там главные. Аккуратно велосипедисты ездят, но это не совсем правильно.

Занятия начинаются с разминки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Купил велосипед – научись его и ремонтировать

Занятия обычно начинаются с разминки – приседания, прыжки, поднимание ног, выполнение упражнений для удержания баланса. После этого дети начинают кататься на беговеле, а взрослые едут на велосипедах, не крутя педали.

- Кататься умеете? – спрашивает тренер школы Сергей.

- Немного катаюсь. Но на большие расстояния и по дорогам боюсь.

- Мы как раз боремся со всеми страхами. Есть люди, которые еще в детстве упали с велосипеда, поломали руку, еще какие-то травмы и больше не катаются – страх повторения того же. Но нужно просто научиться кататься правильно. А самое главное – научиться тормозить.

За часовое занятие я попробовала ехать с прижатыми к груди ногами, проехала стоя и научилась делать «восьмерки» (объезжать конусы). Одно из важных знаний – пристегивать велосипед нужно хорошим замком, иначе трос просто перережут и ищите потом свой двухколесный. К тому же с запчастями из-за пандемии сейчас есть определенные проблемы.

Важно сделать упражнения на ноги, прыжки подходят идеально Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Многие сталкиваются сейчас с дефицитом запчастей для велосипедов, цены повысились на 30%. Многие детали из-за границы. Да, и мастерских велосипедов не так уж и много. А на базе нашей школы мы открыли первую московскую мастерскую саморемонта «Велокухня», где, используя профессиональное оборудование, велолюбители сами чинят и улучшают велосипеды, - рассказывает Денис Каргаев.

На «Велокухне» не будут чинить велосипед за деньги. Здесь проходит обучение, чтобы владелец велосипеда мог в любой ситуации сам починить свой велосипед. А опытный механик проконсультирует и поможет с ремонтом.

Тренер не ради забавы поднял ноги. Для сохранения баланса - это полезное упражнение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В планах

Открытие второй школы и велоклуба

Велошкола «Красный насос» планирует расшириться и открыть этим летом филиал в торговом центре «Авиапарк». Москвичи получат возможность учиться кататься на территории Ходынского парка.

А в школе возле Музея Москвы планируют открыть велоклуб путешественников, где будут собираться любители велосипедных поездок.

- Люди смогут делиться опытом, как проехать 100 км, какая нужна для этого подготовка. Будут рассказывать о возможностях катаний между городами, о международных поездках и велофестивалях. Мы планируем проводить выставки, кинопоказы и экскурсии, - рассказала директор велошколы «Красный насос» Денис Каргаев.

Директор школы Денис Каргаев рассказывает о велосипедах разных производителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какие мастер-классы проводят в велошколе:

1. Научиться держаться в седле? Это индивидуальные занятия для взрослых и детей от 3 лет. Тренер научит держать баланс, стартовать и останавливаться, маневрировать и настраивать велосипед под себя. Стоимость: 2000 рублей.

2. Починить или проверить велосипед? Мастерская саморемонта для велолюбителей от 14 лет. Доступ к инструментам и оборудованию, консультации по ремонту и подбору материалов. Стоимость: 800 рублей.

На «Велокухне» проходит обучение, чтобы человек мог в любой ситуации сам починить свой велосипед Фото: Михаил ФРОЛОВ

3. Быть спокойным за состояние своего велосипеда? Это четырехдневный абонемент в мастерскую саморемонта, действует до конца сезона. Как поддерживайть велосипед в исправном состоянии. Стоимость: 2000 рублей.

Где: Зубовский бульвар 2, строение 4. Станция метро «Парк культуры».

Когда: со вторника по воскресенье с 12.00 до 20.00.

Стоимость: 2000 рублей за занятие (1 час), купить билеты можно на сайте www.redpump.ru.