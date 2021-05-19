Светлана Разворотнева: Бесплатные места в паркингах - для владельцев сносимых гаражей и льготников

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева. Фото: Сергей ХАРЛАМОВ

Автопробег «За доступный гараж» прошел в столице 17 мая по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой (на фото). Вместе с ней в акции участвовали жители нескольких районов Москвы, выступающие за доступные паркинги и принятие обязательных стандартов обеспечения жилых кварталов дорожно-транспортной инфраструктурой. В интервью «КП» Разворотнева рассказала о назревшей проблеме в транспортной системе столицы и способах ее решения.

АВТОМОБИЛЕЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

- Светлана Викторовна, что повлияло на ваше решение выступить за «Доступный гараж»?

- Обращения людей. «Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения» - провозглашали советские пропагандисты. С тех далеких времен автопарк россиян увеличился во много раз. И вот уже новые идеологи городского развития провозглашают, что для больших городов владение автомобилем является роскошью. Власти Москвы ведут последовательную политику, чтобы заставить жителей города пересесть с личного на общественный транспорт. Но не в краткосрочной перспективе.

- Как вы считаете, почему?

- Во-первых, потому, что пока еще не до всех уголков Москвы дошло метро. Во-вторых, потому, что у многих москвичей имеется дача, на которую традиционно принято выезжать со всеми домочадцами, домашними любимцами и рассадой. На общественном транспорте такое не утянешь! И наконец, наш климат, который не всегда способствует экологичным велопрогулкам. И это значит, что проблемы с парковками решать придется.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

- А что еще необходимо сделать властям, чтобы ситуация изменилась?

- Во-первых, нужно, чтобы власти Москвы проявили политическую волю и сформулировали для себя такую задачу. В идеале увеличение количества машино-мест должно стать составной частью национального проекта «Жилье и городская среда».

Второе - необходимо ввести обязательные нормативы по организации парковочных мест при застройке новых и развитии существующих территорий. Для этого необходимо сделать обязательными к выполнению «Стандарты комплексного развития территорий», которые были разработаны АО «Дом РФ» совместно с КБ «Стрелка».

И наконец, необходимо добиваться того, чтобы строящиеся паркинги продавались по доступным ценам. Если застройщикам будут предоставлены бесплатные земельные участки, а город возьмет на себя оформление всей необходимой документации, если будут использоваться проекты повторного применения, не требующие экспертизы, - стоимость строительства значительно снизится. Бесплатные места в паркингах необходимо предоставлять владельцам сносимых гаражей, а также льготным категориям населения. Для всех остальных они должны продаваться по цене 150 - 300 тысяч, в зависимости от района.

- Поддержат ли москвичи такое начинание?

- Уже поддержали. Мы даже вместе провели автопробег: проехали колонной с флагами и лозунгами по городу. Увидели энтузиазм в глазах многих автолюбителей. Уверена, что вместе с москвичами мы добьемся многого, в том числе и доступных парковочных мест.

СТОЯНКИ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

- Какие сложности возникают в столице из-за нехватки доступного паркинга?

- Ситуация вокруг парковок в московских дворах зачастую близка к фронтовой. Также автомобили во дворах мешают проезду машин спецтехники и экстренных служб. Обостряют ситуацию снос гаражей и рост жилой застройки. Дома строят, но инфраструктура очень отстает. А стоимость мест в новых подземных паркингах просто зашкаливает.

- Что планируете предпринять?

- В апреле написала Сергею Семеновичу Собянину письмо с предложением запустить в Москве программу «Гаражной реновации». Ее суть в том, чтобы начать ускоренными темпами строить многоуровневые парковки с дешевыми машино-местами. Уже начала обсуждать финансово-экономическое обоснование этой программы с проектировщиками, застройщиками, чиновниками. Все больше убеждаюсь, что реализовать такую программу вполне возможно.