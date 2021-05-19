В столице открылся спорткомплекс для тренировок паралимпийцев

Инвалиды смогут посещать и обычные занятия лечебной физкультурой. Фото: stroi.mos.ru

На юге Москвы в Коломенском проезде появился специализированный спортивный комплекс для инвалидов.

«В Москве строится достаточно много спортивных сооружений, - сказал сегодня, 19 мая, мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра нового спорткомплекса. - За последние годы открылись около 145 крупных спортивных объектов - бассейны, ледовые арены, футбольные поля. Но для людей с ограниченными возможностями нужны специальные требования к таким спортивным сооружениям. Здесь создан как раз такой спортивный объект. Он поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются на регулярной основе, и всем желающим москвичам, у которых ограничены возможности - на самом деле, как говорят, у них безграничные возможности, - заниматься и плаванием, и баскетболом, волейболом, на тренажерах».

По его словам, в новом спорткомплексе можно будет не только заниматься физической подготовкой, но и получить специальную реабилитацию.

ЧТО ПОСТРОИЛИ

Спорткомплекс в Коломенском проезде, д. 15А разместился в двухэтажном здании с подземным этажом. В нем созданы 100% безбарьерная среда и все необходимые условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов-колясочников.

Для тренировок спортсменов-паралимпийцев, а также обычной лечебной физкультуры для горожан-инвалидов работают:

- крытый бассейн на четыре плавательные дорожки, со специальным устройством для плавного спуска в воду и подъема;

- малый терапевтический бассейн для лечебных процедур;

- зона гидромассажа с ваннами для подводного душ-массажа, а также финские сауны;

- универсальный спортивный зал и тренажерный зал для силовых тренировок;

- зал для суставно-мышечной и двигательной реабилитации с пневматическими тренажерами. Здесь поставили также специальный реабилитационный тренажер David для восстановления пояснично-крестцового, грудного и шейного отделов позвоночника, плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов;

- зал для игры в шашки и шахматы;

- кафе на 32 места.

Около здания - парковка на 18 машиномест, в том числе 12 мест для инвалидов, и велопарковка.

ПЛАНЫ

До конца 2021 года в Москве планируют построить еще более 20 спортивных сооружений. Среди них:

- спорткомплексы в «Лужниках», в том числе Международный центр самбо, Центр бокса и др.;

- 3 ледовых дворца – в Солнцево (ул. Авиаторов, вл. 7), Некрасовке (проектируемый проезд № 6392, мкр. 2, рядом с корп. 20) и поселении Марушкино (уч. 2, Новая Москва);

- 2 футбольных поля – в девятом микрорайоне Зеленограда (у корп. 919 – для спортивной школы № 112 «Спутник») и на ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2 (ЮЗАО – для физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы»);

- ВМХ-велодром (ул. Ангарская, вл. 45);

- спортивный комплекс в Митино (ул. Барышиха, вл. 35);

- спортивный комплекс с бассейном (Измайловский б-р, вл. 75/17);

- многофункциональный ФОК (ул. Тушинская, вл. 16).