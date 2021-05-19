«Премирован месячным окладом»: история изобретения «коктейля Молотова»

Сталиногорский «коктейль Молотова». Фото: Сергей БЛИНОВ

К 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в технологическом университете МИРЭА в Москве прошла научно-практическая конференция, организованная Студенческим союзом университета совместно с проектом «Инженеры Победы» (проводится Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!» под эгидой Министерства промышленности и торговли России). На конференции представлены доклады и презентации о промышленном производстве и выдающихся личностях тех лет.

В фильмах о Великой Отечественной войне часто показывают кадры, где советские солдаты поджигают вражескую бронетехнику при помощи бутылок с зажигательной смесью. Сегодня мало кто знает, что одним из изобретателей этого оружия, прозванного немцами «коктейлем Молотова», был Михаил Петрович Кабанов, всю жизнь проработавший в цехе по производству метанола Новомосковского (Сталиногорского) химкомбината Азот - ныне входящего в компанию Андрея Мельниченко «ЕвроХим», которая в этом году отмечает 20-летие.

Михаил Петрович Кабанов. Фото: Сергей БЛИНОВ

ЗАДАЧА – ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ НА ФРОНТЕ

На химкомбинат в Тульской области Миша Кабанов пришел двадцатипятилетним пареньком. Было это за шесть лет до начала войны. Тогда на заводе осваивались первые производственные планы, разрабатывались проекты новых хлорных производств. В курс дела вошел быстро. К началу сороковых он уже возглавлял смену в цехе метанола, учился, внедрял первые собственные изобретения. Война словно бы располовинила в нем сознание, разорвала бурлящий поток созидательной энергии и бросила в омут тревог и тягостных ожиданий.

Осенью 41-го, когда гитлеровцы приближались к Сталиногорску, Михаил с товарищами уже практически не покидали цех. Нужно было успеть демонтировать оборудование на случай эвакуации, поэтому спали прямо на заводе, подменяя друг друга, когда было невмоготу. А новости с фронта шли самые тревожные. Враг, несмотря на отчаянное сопротивление советских войск, рвался к Москве.

В один из дней той героической осени, начальника цеха метанола Александра Севцова и его, Михаила Кабанова, вызвал к себе директор химкомбината Степан Садовский. Выглядел он хмурым, усталым и крайне озабоченным. Враг отрезал красную армию от Тулы, поставки боеприпасов прекратились. Директор дал поручение своим сотрудникам в кратчайшее время организовать любую действенную помощь войскам на передовой. Какой она должна быть? Ни Севцов, ни Кабанов, выходя из кабинета директора, не могли себе тогда даже представить…

Дети и внуки Михаила Кабанова также работают на Новомосковском Азоте. Общий стаж династии на предприятии - более 255 лет. Фото: Сергей БЛИНОВ

НА ТАНК С… «ПОЛ-ЛИТРОЙ»

Двое суток без сна и отдыха провели они за рабочим столом. Перебрали в головах все возможные варианты, схемы и формулы, которые могли быть хоть как-то полезны военному делу. И вот, наконец, идея осенила их. Простая, как все гениальное: использовать смесь на основе метанола и метаноловых масел, способную при ударе воспламеняться и гореть с высокой температурой, проникая в любые разъемы и неплотные соединения металлических конструкций. После нескольких испытаний в подвальных помещениях, химики довели состав смеси до идеальной пропорции. Теперь оставалось найти удобную «тару».

В судьбоносные моменты русский человек всегда проявляет незаурядную находчивость. Действительно, что могло явиться лучшей тарой для зажигательной бомбы, чем обыкновенная стеклянная бутылка?! В течение нескольких дней Михаил с помощниками обошли все окрестности, столовые, буфеты, подвалы, собрав в общей сложности около 18 тысяч бутылок.

За боеприпасами приехал армейский капитан на двух «полуторках» с прицепами. Пока грузили, он молча курил, бросая снисходительные взгляды на Михаила и его бригаду. По его лицу было заметно, что он никак не может взять в толк, как с этими «пол-литрами» можно воевать против танков. Через сутки, однако, тот же капитан уже не мог сдержать эмоций. 19 танков, окруженных пламенем, остались стоять на подступах к оборонительным сооружениям нашей пехоты. Через день к ним присоединились еще восемь. Наступление гитлеровцев захлебнулось. На участке фронта наступило временное затишье. Зная, что Тула отрезана и боеприпасов у защитников нет, он не ожидал встретить здесь сопротивление, да еще с таким эффективным и неизвестным доселе оружием.

Та самая трудовая с записью о премировании

«ЛИЧНОЕ УКАЗАНИЕ БЕРИИ»

Начавшаяся вскоре эвакуация даже не дала Михаилу осмыслить значимость их изобретения. Он уезжал с последним эшелоном. Демонтированный цех метанола направлялся вместе с ним в Березники под Пермью, где уже полным ходом шли работы по строительству нового химкомбината на базе эвакуированного оборудования.

Понял он, что сотворил что-то очень важное для фронта только в 42-м, уже на Урале. После того, как они ввели в строй свой метанольный цех, за Кабановым был закреплен уполномоченный НКВД. Он ходил за ним буквально по пятам и на все недоуменные вопросы отвечал только одно: «Это личное указание Берии». Уполномоченный должен был следить, чтобы Михаил держал в секрете «рецепт» «коктейля Молотова», но это было лишним - инженер был предан своему делу. В общей сложности на химическом предприятии он проработал 57 лет, прошел путь от аппаратчика до начальника отдела технического контроля.

Никакой особой славы Михаилу Кабанову не досталось. До самой смерти единственным напоминанием об изобретении была запись в его трудовой книжке: «За инициативу и выполнение спецзадания премирован месячным окладом».

P.S.: Обратим внимание, что презентации проекта «Инженеры Победы» также успешно прошли в Москве на базе Национального исследовательского технологического университета МИСиС и в Санкт-Петербурге на Невском судостроительном заводе. Ближайшие мероприятия пройдут в Ростове-на-Дону, Иркутске, Нижнем Новгороде, Омске, Краснодаре. Заявки на участие продолжают поступать из других регионов.