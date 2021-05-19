Задушивший в отеле любовницу-стюардессу москвич получил 9 лет колонии: «Почитал ее телефон и у меня сорвало крышу»

Енин красавицу Альбину дико ревновал Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Щербинский суд Москвы вынес приговор по громкому убийству из ревности.

Об этой истории много писали летом 2019-го. В номере гостиницы недалеко от аэропорта Внуково нашли тело 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Горничная пришла убирать номер и увидела ее в ванной… С кем Альбина была накануне в номере, персонал и так прекрасно знал. Девушка уже не в первый раз заселялась сюда на сутки-двое со своим молодым человеком. Тот дней ранее выехал из гостиницы один, оплатив номер и попросив не беспокоить Альбину.

Этого парня полицейские задержат через трое суток. Все это время он прятался в лесу.

Задержанный - 25-летний (на тот момент) Никита Енин. Друзья считали его успешным трейдером, который зарабатывает, играя на курсах валют и акций. По другой версии, в свои «игры» мужчина всаживал деньги, вырученные от продажи унаследованной им в Балашихе квартиры.

На допросе он во всем признался: да, это я убил. По его словам, когда он познакомился с девушкой, она работала в стрип-баре. (Якобы совмещала это с работой стюардессы). Влюбился. Предложил встречаться и не жалел деньги на подарки. Время от времени встречались, но Енин красавицу Альбину дико ревновал. За несколько месяцев до трагедии даже напал на нее, начал душить, но вовремя остановился. Поссорились и какое-то время не общались. Потом все заново…

По словам мужчины, в тот день они въехали в номер, у них был жаркий секс, но когда девушка уснула, взял ее телефон. И якобы нашел там переписки с другими мужчинами. То есть, получалось, что она в одно и то же время спала не только с Никитой. В общем сцена ревности. Ругаясь они оделись. И внезапно Енин кинулся на любовницу.

Убитая Альбина Мухаметзянова подрабатывала в стрип-клубе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Он потом говорил, что его «накрыло» и он очнулся только когда сидел перед телом задушенной Альбины, - рассказал kp.ru источник в следствии. - Это его версия событий. Еще несколько часов он просидел в номере, не зная, что делать. Позвонил одной своей подруге и заявил, что Альбину сбила машина. (Нам в 2019-м удалось найти эту женщину, она подтвердила, что спустя сорок минут разговора по телефону Енин вдруг заявил, что его девушка погибла под колесами авто, - Авт.). И в итоге решил бежать, оставив тело в номере.

Сегодня судья вынес Никите Енину приговор: 9 лет колонии строгого режима. При этом защита мужчины настаивает, что на самом деле у их клиента шизофрения.

Адвокаты Никиты Енина уверяют, что на самом деле их клиент невменяемый Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В 9 лет Енина сбила машина, но во время психолого-психиатрической экспертизы в Институте имени Сербского даже не сделали ему компьютерную томографию, никто не выяснял, есть ли у него изменения головного мозга, - говорит адвокат Андрей Мишонов.

По его словам, на руках у защиты заключения четырех независимых психиатров, которые считают, что Енин невменяем.

- Конечно, мы будем обжаловать приговор суда, - заявил Мишонов.

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