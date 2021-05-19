В Москве пятилетний малыш сбежал от воспитателей детского сада через кухню и чуть не утонул в пруду

Диме еще несколько лет назад поставили диагноз «аутизм». Ребенок - с особенностями развития

Жуткая история из Новой Москвы. Там днем во вторник, 19 мая, прямо из детского сада пропал 5-летний Дима (имя изменено).

«А ДИМА НЕ С ВАМИ?»

Диме еще несколько лет назад поставили диагноз «аутизм». Ребенок - с особенностями развития. Для социализации родители отдали мальчика в обычный детский сад недалеко от дома в Коммунарке. Детям-инвалидам в учебных заведениях положены тьюторы - персональные помощники. По словам родителей Димы, в прошлом году тьютор по разным дням работал сразу с двумя детьми. Но после нынешних майских праздников им представили персонального тьютора - женщину по имени Бибигуль.

- Утром я отдавала ей Диму, а вечером забирала, спрашивала, как прошел день, - рассказывает мама мальчика Дарья.

Но на этой неделе что-то пошло не так. Женщина говорит, что вчера днем к ней домой внезапно пришла воспитатель из детского сада. При этом она и муж в этот момент были на работе. Супруг Дарьи получил на телефон уведомление о том, что в квартиру звонят, переслал ей фото.

- Я полезла в телефон и увидела один пропущенный звонок от воспитательницы, - рассказывает женщина. - Он был совершен в 16:10. Я перезвонила. Она у меня спрашивает: «А Дима не с вами?» Я, конечно, растерялась. «Он же в детском саду должен быть!» Мне ответили: «Он убежал».

«УШЕЛ ЧЕРЕЗ КУХНЮ»

По словам Дарьи, воспитатель ей заявила, что Дима сумел выйти из детского сада через кухню. Когда? «Не так давно». При этом в полицию по поводу исчезновения ребенка никто из детского сада не обращался.

- Я быстро поехала домой, по дороге позвонила на телефон 112, мой звонок там зафиксировали, передали данные ребенка в полицию. Потом позвонила в отряд «Лиза Алерт», назвала данные сына, приметы. И буквально минут через 5-7 мне перезвонили поисковики. Диму нашли! Назвали адрес…

Примчавшаяся в указанное место Дарья схватилась за сердце - ей рассказали, что ее сын только что едва не погиб, свалившись в пруд.

- На ребенка, который идет по улице один, обратил внимание мужчина, который ехал на велосипеде. Попробовал спросить у него, где родители. Но Дима не ответил, просто шел. Мужчина решил ехать за ним. По дороге позвонил в полицию.

Неравнодушный москвич увидел, как мальчик забрел на территорию кладбища, потом подошел к берегу пруда, и вдруг упал. Мужчина кинулся за ним. Дима к тому времени уже ушел под воду с головой, но его удалось быстро вытащить и спасти.

Спасителя мальчика зовут Алексей. Страшно подумать, что было бы, если б он не поехал за маленьким ребенком, который почему-то оказался без взрослых?!

«ОХРАННИК ЕГО ВИДЕЛ, НО ПОДУМАЛ…»

- Я вообще не понимаю, каким образом моего ребенка упустили и тьютор и воспитатель его группы, - недоумевает Дарья.

- Как он покинул территорию детского сада. Там двери открыты?

- Закрыты. Вход - с кнопкой. И охранник есть. Но в этот момент с территории выходила женщина и охранник якобы подумал, что мальчик с ней идет. Но почему сына так поздно начали искать?

Дарья приводит аргументы: по словам Алексея, который спас мальчика, из пруда он его достал около 15:30. От детского сада до этого места идти около 20 минут (это если не блуждать). Значит, ребенок вышел с территории около 15:00. Но первый звонок родителям о пропавшем мальчике поступил лишь в 16:10. И спасли пацана, получается, совершенно посторонние люди, а не те, кто должен был отвечать за его безопасность.

Детсад теперь будут проверять прокуратура и Следственный комитет.

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