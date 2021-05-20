Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Экспорт мясной продукции из столицы за рубеж вырос почти на 14%»

Самыми крупными рынками сбыта стали Казахстан, Китай и Гонконг Фото: Shutterstock

Столичные производители мясной продукции по итогам 2020 года поставили за рубеж свои товары на сумму 81,8 миллиона долларов США, увеличив экспорт на 13,6%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экспорт мясной продукции производителей столицы увеличился с 72 миллионов долларов США в 2019 году до 81,8 миллиона долларов США по итогам прошлого года, - отметил заммэра. - Основными покупателями мясной продукции, произведенной в Москве, стали Казахстан, Китай и Гонконг. На эти направления пришлось более половины всего московского экспорта мяса – 64,4 процента».

По его словам, в прошлом году Казахстан импортировал столичной продукции на 26,3 миллиона долларов США, что почти на 140% больше, чем в 2019 году. При этом Гонконг – на 13,4 млн. долларов США (+77,6% к 2019 году), Китай – на 12,9 млн. долларов США (+18,4% к 2019 году).

Самым крупным рынком сбыта московской мясной продукции стал Казахстан. Его доля в экспорте Москвы составила 32%. Больше всего в эту страну столица поставила мяса и субпродуктов птицы. «Кроме этих товаров Москва также экспортирует в Казахстан замороженную продукцию из говядины и свежее свиное мясо», – добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По словам генерального директора Центра «Моспром» Натальи Шуваловой, московский экспорт мясной продукции имеет большие перспективы развития в странах Ближнего Зарубежья и Восточной Азии.

КСТАТИ

Мясо и субпродукты птицы стали самыми экспортируемыми мясными товарами среди московских компаний. В 2020 году экспорт:

- продукции из птицы достиг 40,8 млн. долларов США и составил почти 50% от всего московского экспорта мяса;

- замороженной говядины - 12,8 млн. долларов США;

- баранины - 11,4 млн. долларов США;

- мороженных свиных субпродуктов - 7,9 млн. долларов США;

- свинины - 7,3 млн. долларов США.