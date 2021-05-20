Тарзаны веревочных джунглей: тестируем панда-парки Москвы

Большинство веревочных парков Москвы на свежем воздухе. Фото: Андрей АБРАМОВ

Белы рученьки гудят и усыпаны ссадинами. Тело ноет как после хорошей тренировки в спортзале. Но это на следующий день. Накануне отправился в один из самых крупных веревочных парков Москвы «Скайтаун». Здоровенная конструкция на ВДНХ высотой с пятиэтажку.

Сейчас в столице более дюжины подобных парков на свежем воздухе. Некоторые работают круглый год. Парк — это лабиринт из тарзанок, подвесных мостов, канатов и прочих препятствий. Устанавливается между деревьев или как самостоятельная конструкция. Иногда их еще называют sky-парками от англ. «небо», или панда-парками — азиатские мишки большую часть времени проводят на деревьях.

Раньше проходил мимо таких аттракционов и преисполнился скепсиса. Резвится детвора, а коммерсанты вышибают из родителей деньги. Мы в детстве покорили все гаражи и стройки в районе — бесплатно и более экстремально.

Подхожу к кассам. В душе надеялся, что репортаж не состоится — жалко 1150 рублей за билет. Я парень крупный: рост два метра, честные 100 кг. Думал, забреют увальня.

— Страховка до 140 кило выдерживает, не переживайте, — разрушили инструкторы парка мои надежды на экономию.

Обучение семь минут. Страховка надевается через ноги и затягивается на поясе. От нее тянутся два карабина на стропах. Система страховки не сложная, но нужно быть внимательным, чтобы карабин защелкнулся. Вдоль каждого препятствия натянут металлический канат, к которым и цепляешь страховку.

Такая страховка с двумя карабинами полагается всем, кто осмелится покорить веревочный парк Фото: Андрей АБРАМОВ

В парке четыре уровня. На первом куражится ребятня с мамочками. От земли там нет и полуметра. Для подростков и взрослых следующие этажи. Панда-парки бывают двух видов: маршрутные, где идешь строго вперед, и со свободным передвижением. На ВДНХ второй вид.

В билет входит два часа посещения. Кажется, что это много. Уж взрослый мужик эти пацанские забавы пробежит за 40 минут. Как бы ни так. Мужик, может, и пробежит, но при условии, что он в отличной спортивной форме.

Прошелся по мостику из досок, поболтался на канатах. Залез в кадку, в которой нужно перетягивать себя тросом, как на горной переправе. Препятствий тут 90 штук, и почти все разные. Некоторые с элементами скалодрома, другие проходишь чисто на руках, на вторых балансируешь по веревке, как эквилибрист в цирке. Фантазии организаторам не занимать. Вспоминается «Форт-Боярд».

Это «Скайпарк» на ВДНХ — высота 16 метров. В Парке Победы есть аттракцион высотой 22 метра. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пошел по тоненьким досочками и рухнул вниз — болтаюсь на страховке, сил подтянуться нет. Прилетел инструктор. Прилетел, потому что у него есть специальный карабин, который позволяет скользить по страховочным тросам — чтобы быстрее приходить на помощь. Вытянул меня.

На следующем этапе отстегнулся один из карабинов — я его плохо закрепил. Это заметил инструктор и примчался страховать. Сказал, что с моим весом на одном карабине я бы долго не провисел. Так что будьте внимательны.

За два часа я прошел разве что треть препятствий. На самый верхний этаж даже не пошел — страшно. А с земли все казалось плевым делом. От постоянного напряжения устаешь. Нужно держать в тонусе мышцы рук, пресс, ноги и балансировать. При этом много думать, разгадывать каждый элемент. Иначе сорвешься.

Я не самый спортивный человек, и препятствия мне давались с трудом. Рядом скакали два тощих подростка и бесстрашно штурмовали самые сложные этапы. Посетить веревочный парк рекомендую всем взрослым. Особенно интересно будет тем, кто занимается любительским и профессиональным спортом.

Малышню пускают только на нижний уровень. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

1. Раздевалки есть не во всех парках. Лучше сразу приходить в удобной одежде и обуви. Есть спортивные или садовые перчатки — берите! Хорошо, если одежда закрывает руки и ноги. Иначе при неловком маневре можно легко ободрать кожу. Не забудьте воду.

2. Дешевле приходить в будни. И площадка в разы свободнее. Многие парки работают по системе клубных карт. Покупаешь такую один раз, и на весь прейскурант действует скидка. Хотите сэкономить — просчитайте все варианты. Некоторые дают скидку студентам, пенсионерам и многодетным по соответствующим документам.

3. Почти в каждом парке есть услуги инструктора. В среднем часовое сопровождение на маршруте стоит 1500 рублей.

4. Можно заказать празднование детского или взрослого дня рождения. Аниматоры подготовят квест, будут следить за прохождением маршрутов. Популярны тимбилдинги — когда представители офиса собираются и проходят испытания, чтобы сплотить коллектив.

С высоты пятого этажа отличный вид, только ни о чем кроме препятствий думать не получается. Фото: Андрей АБРАМОВ

Где в Москве работают веревочные парки

«FunГрад Олимпийская деревня» (м. «Мичуринский проезд», вход в парк Олимпийской деревни со стороны ул. Лобачевского). Две трассы. Для детей с 4 лет и взрослых*.

Цены. Первый уровень, будни: 500 руб./час, выходные: 800 руб./час. Второй уровень: 800 руб. за одно прохождение.

«FunГрад Сокольники» (м. «Сокольники», Митьковский проезд, 1). Куб-лабиринт, 26 веревочных этапов, скалодром. Для детей 4 — 12 лет.

Цены. Будни: веревочный парк — 500 руб./час, скалодром — 700 руб./час. Выходные: оба аттракциона — 800 руб./час.

«FunГрад Фили» (м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, 22, стр. 15). Куб-лабиринт, 24 веревочных этапа. Для детей 4 — 11 лет.

Цены. Будни: 500 руб./час. Выходные: 700 руб./час.

«FunГрад Ходынское поле» (м. «ЦСКА», парк «Ходынское поле», центральная аллея). Самый большой парк сети, две трассы, 32 веревочных этапа. Для детей с 4 лет и взрослых.

Цены. Первый уровень, будни: 500 руб./час, выходные: 800 руб./час. Второй уровень, будни 800 руб., выходные 1000 руб. за одно прохождение.

Gammy Park (м. «Парк Победы», ориентир смотровая площадка у главной аллеи). 60 препятствий на трех уровнях сложности. Для детей с 3 лет и взрослых.

Цены. Будни: 30 минут 300 — 500 руб., безлимит 800 — 1000 руб. Выходные: 30 минут 500 — 700 руб., безлимит 1000 — 1200 руб.

Веревочный парк в Таганском парке (м. «Марксистская», ул. Таганская, вл. 40-42). Три маршрута: подростковые, семейный, экстремальный. Для детей с 7 лет и взрослых.

Цены. Будни: один маршрут — 300 руб., два — 500 руб. Выходные: один маршрут 450 руб., два — 600 руб.

Веревочный парк в «Царицыно» (м. «Царицыно. Вход в парк со стороны 1-й Радиальной ул. (КПП №3). 75 мостов, высота до 10 метров. Для детей с 3 лет и взрослых.

Цены. Будни: 400 — 600 руб./час. Выходные: 500 — 750 руб./час.

«Мадагаскар» (м. «Выставочная», вход в парк «Красная пресня» со стороны «Москва-СИТИ»). Три уровня на высоте 2, 6 и 12 метров. Для детей с 3 лет и взрослых.

Цены. Будни: один маршрут — 300 руб., безлимит — 800 руб. Выходные: один маршрут — 400 руб., безлимит — 1200 руб.

«ПандаПарк Лужники» (м. «Воробьевы горы», за аквакомплексом «Лужники»). Шесть маршрутов высотой до 7,5 метра. Для детей от 110 см и взрослых.

Цены. Два маршрута — 990 руб., четыре — 1390 руб.

«ПандаПарк Сокольники» (м. «Сокольники», между Песочной аллеей и 1-м Лучевым просеком). 11 маршрутов, высота до 7,5 метров. Для детей от 90 см и взрослых.

Цены. Два маршрута — 1500 руб., четыре — 1900 руб.

«ПандаПарк Фили» (м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, 22, стр. 4а). Девять маршрутов, троллей(канат между двумя опорами к которому пристегивается карабин и можно скользить), смотровая площадка. Для детей от 90 см и взрослых.

Цены. Детский маршрут — 650 руб. Взрослый (от 150 см) билет на два маршрута — 1500 руб., четыре — 1900 руб.

«Скайтаун» (м. «ВДНХ», ориентир — павильон «Физкультура и спорт», за «Москвариумом»). Четыре уровня, самый высокий на 16 метрах, 90 препятствий. Для детей от 110 см и взрослых.

Цены за два часа в парке. Взрослый: 1150 руб. в будни, 1500 руб. в выходные. Дети до 140 см: 600 руб. в будни, 800 руб. в выходные.

«Юный армеец» (м. «Волжская», ул. Заречье, вл. 3). Две трассы, высота второго уровня — 3 метра, тарзанка. Для детей от 100 см и взрослых.

Цены. Будни: 250 руб. за первый проход, последующие — 100 руб., выходные 300 руб. за первый проход, последующие — 150 руб.

*Взрослыми большинство парков считают людей до 110 кг, ростом от 140 до 210 см.