В "Зарядье" начали продавать кактусы и кофейные деревья

Флорариум в парке "Зарядье" посетили тысячи москвичей и туристов с момента его открытия Фото: Алиса ТИТКО

В парке "Зарядье" презентовали обновленный Флорариум - агрономы отобрали более 250 растений из всех 85 субъектов России. "КП" посмотрела, что теперь выращивают в условиях аэропоники и продают в садовом маркете.

Как растет малина без почвы

Флорариум в парке "Зарядье" посетили тысячи москвичей и туристов с момента его открытия. Это было удивительно - в нескольких метрах от Кремля выращивали ананас, какао, кофе, здесь созревала папайя, лагенария и даже арбуз. Но настало время перемен - растения решили заменить. Теперь в экспериментальной оранжерее, где растения выращивают без почвы в воздушной среде, можно увидеть только отечественные культуры.

В парке представили новую ботаническую коллекцию Флорариума и садовый маркет Фото: Алиса ТИТКО

- На 100 метрах маршрута можно увидеть растения из-зо всех уголков России. Это самая короткая экскурсия по России, - рассказали в парке "Зарядье".

Растения в стеклянном Флорариуме из разных регионов: из песчаных дюн Калининградской области представлена медуница и армерия приморская, из Ленинградской области - черника, из Вологодской области - брусника и мята, из Камчатского края - голубика, из Кемеровской области - чечевица и ревень. Уже цветут фиалки трехцветные из Орловской области.

А что представлено от Москвы? Нивяник, дуб черешчатый, колокольчик персиколистый, борец высокий, земляника зеленая, черноголовка. Представлена и Московская область - зверобой, копытень европейский, вербейник монетчатый, тимьян ползучий.

В парке "Зарядье" презентовали обновленный Флорариум Фото: Алиса ТИТКО

Можно увидеть и растения южных регионов нашей страны: лавр благородный, оливу, инжир, горную лаванду. Астраханская область представлена арбузами и дыней. Плодов пока, правда, нет.

- Небольшие арбузы и дыни будут. Мы выращивали их уже в таких условиях. И картофель будет. В ближайшее время ждем малину, уероп, томаты и кумкват, - рассказали в парке "Зарядье".

Завершается ботаническое путешествие по России в конце внешнего контура Флорариума, где представлена флора Дальнего Востока - лапчатка кустарниковая, клен японский.

Флорариум, как рассказали в парке, будет постоянно изменяться: одни виды растений будут красиво цвести, другие плодоносить, третьи удивят своим ароматом и шикарной зеленью.

- Это замечательный способ получить нешаблонное представление о флоре России, а для детей это отличная возможность узнать о новой профессии и современных технологиях,— рассказала Александра Воскресенская, начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка "Зарядье".

Агрономы отобрали более 250 растений из всех 85 субъектов России Фото: Алиса ТИТКО

Вырастить кофе дома

В "Заповедном посольстве" вместе с обновленным Флорариумом открылся Садовый маркет. Растения здесь можно купить в экосистемах.

- В специальных колбах можно выращивать даже экзотические растения. Ассортимент пока не весь представлен, много кактусов и каменных роз, - рассказала продавец.

Кофейное дерево можно купить за 1900 рублей, фиттонию - 2990 рублей, кактусы - от 450 рублей, сухую лаванду - 2900 рублей, каменные розы - от 2500 рублей.

Также в Садовом маркете можно купить грунты, инвентарь, экипировку. В ближайшее время появятся в продаже ягодные кустарники, травы, многолетние растения, тропические растения и эвкалипты.