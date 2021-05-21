«Чтобы вы смогли реализовать все, что задумали!»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил школьников с последним звонком

Фото пресс-службы правительства МО

Из школ Подмосковья в нынешнем году выпускаются 112 тысяч ребят, закончивших 9 и 11 классы. Для них сегодня во всех муниципалитетах области прозвенел последний звонок. Торжественные линейки проходят сразу в 1,4 тыс. школах.

Губернатор Андрей Воробьёв приехал на последний звонок в Тучковскую СОШ №1 (это на территории Рузского городского округа) и лично поздравил старшеклассников с окончанием школы.

- Я очень рад присутствовать здесь в Тучково, в этой новой школе, мы успели ее открыть, - сказал Андрей Воробьёв. - Это всегда волнительный день. Для вас, ребята, наступает новый этап в жизни, который требует принятия осознанных и взрослых решений. Хочу, чтобы вы смогли реализовать все, что задумали. Чтобы у вас всегда были рядом наставники - люди, на которых можно опереться, попросить совет. Новых побед и только вперёд, ребята.

Отдельно губернатор поблагодарил и педагогов Подмосковья - за сложную и ответственную работу, за правильный подход к каждому школьнику.

В нынешнем году школа получила новое трехэтажное здание - открытие состоялось в марте. В ней теперь одновременно могут учиться до 550 ребят. Благодаря запуску современного корпуса с большими классами, школа окончательно закрыла для себя вопрос со второй сменой. Более того. Уже с будущего учебного года в Тучковскую школу №1 переведут часть ребят из соседней СОШ №3. Это позволит ликвидировать вторую смену и там.

Новое школьное здание построили в рамках президентского проекта «Образование».

Сейчас школа работает в режиме полного дня - сразу после уроков начинают работу различные кружки и секции. Десятки ребят в качестве факультатива постигают азы программирования, учатся запускать авиамодели, играют в волейбол, баскетбол, бадминтон, занимаются борьбой.

- У нас создана атмосфера, которая дает стимул для развития талантов, саморазвития, - объясняет один из выпускников нынешнего года Дмитрий Ермаков. - В дальнейшем я хочу поступать на организацию культурно-досуговой деятельности. Я этим как раз занимался в школе - мы организовывали классные часы, церемонию открытия, последний звонок, День учителя, День знаний, Новый год, различные мастер-класса.

Через свою страничку в Instagram губернатор Андрей Воробьёв обратился ко всем выпускникам Подмосковья.

«Жизнь - это борьба, и для того чтобы в ней победить, найти любимое дело, реализовать себя, нужно быть сильным и много работать, уметь общаться с людьми, строить отношения, стремиться узнать что-то новое. Всегда с улыбкой встречайте трудности и преодолевайте их. В этом и заключается формула успеха», - напутствовал школьников губернатор.