Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Число нарушений при размещении летних кафе в столице снизилось в 1,5 раза»

За размещением летних кафе в столице следят специалисты Госинспекции по недвижимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году при размещении летних кафе в столице число выявленных нарушений сократилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За последние 5 лет количество включенных в городскую Схему размещения кафе в столице выросло на 50 процентов - с 2131 в 2016 году до 3221 в 2021 году, - рассказал заместитель мэра. - При сравнении с 2019 годом, когда сезон летних кафе был открыт в аналогичные даты, количество выявленных нарушений в этом году сократилось более чем в 1,5 раза - с 59 до 35. Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря профилактической работе с владельцами заведений».

Напомним, в 2020 году из-за ограничений в пандемию веранды при стационарных точках общепита открылись в середине лета. В этом году монтаж конструкций разрешили с 15 марта. Сам сезон открылся по традиции 1 апреля.

За размещением летних кафе в столице следят специалисты Госинспекции по недвижимости. Владельцы привлекаются к административной ответственности в виде штрафов только в том случае, если размещение веранды нарушает требования безопасности и мешает пешеходам. При этом добросовестным предпринимателям город оказывает поддержку, бесплатно предоставляя под размещение веранд земельные участки.

КОНКРЕТНО

По правилам веранды должны находиться на расстоянии:

- не более 5 метров от входа в стационарное предприятие;

- не менее 25 метров от входа в метро;

- 5 метров от подземного перехода;

- 10 метров от остановок.

Площадь открытого кафе не может превышать площадь стационарного предприятия. Если летнее кафе размещается на земле или газоне, то оно должно быть установлено только на технологическом настиле.

Кроме того, веранды не должны мешать проходу пешеходов по тротуару.

ЦИФРЫ

Всего с 15 марта по 15 мая Госинспекция по недвижимости провела более 3100 обследований летних кафе.

Сотрудники ведомства выявили 35 нарушений, из них:

- 16 - связаны с размещением сезонных веранд вне схемы;

- 19 – с превышением площади или размещением не в соответствии с проектом.

Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, в центре города оказалось больше всего нарушений при размещении летних кафе – 23. На северо-востоке - 5, на западе- 4 и на юге Москвы - 3.