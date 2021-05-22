В Москве подорожала парковка у Северного речного вокзала

Учитывая среднюю продолжительность речной прогулки в три часа, парковка теперь может влететь москвичам и гостям столицы в копеечку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летняя речная навигация в столице в этом сезоне пользуется особой популярностью. И такой наплыв желающих прокатиться на речных трамвайчиках еще в начале мая обернулся очередями на парковку у Северного речного вокзала. Москвичи упорно выбирали именно личные автомобили, чтобы добраться до гавани. Мест всем не хватало и на днях было принято решение о росте стоимости парковки. Раньше посетителям за парковку нужно было заплатить 200 рублей. За эту стоимость на территории вокзала машина могла находиться до 12 часов. С субботы 22 мая тут заработала почасовая тарификация.

- Тариф на территории речного вокзала: первые 15 мин бесплатно, дальше — 200 рублей в час, - сообщили «КП» в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Учитывая среднюю продолжительность речной прогулки в три часа, парковка теперь может влететь москвичам и гостям столицы в копеечку. К услугам желающих сэкономить - городские парковки по соседству с речным вокзалом. Тут тариф божеский – 40 рублей за час. Но в департаменте транспорта призываю не забывать про городской общественный транспорт.

КАК ДОБРАТЬСЯ

На метро:

Необходимо выйти на станции «Речной вокзал». В десятиминутном доступе располагается вход на причал, куда можно дойти пешком. Для этого нужно выйти к пару «Дружбы», затем следовать по улице Фестивальной, направляясь к Ленинградскому шоссе, затем перейти через подземный переход к воротам пропускного пункта.

На автобусе:

До пункта назначения проходят троллейбусы No 43к, 43 и 6 и автобусы N 905, Н1, 482, 465, 440, 437, 370 и 350 на которых нужно проехать до причала «Северный речной вокзал».