СК рассказал, как выглядел маньяк, изнасиловавший школьницу в Балашихе

В ближайшее время будет составлен фоторобот насильника Фото: Олег ЗОЛОТО

Вот уже третьи сутки правоохранительные органы пытаются установить личность насильника, напавшего на 17-летнюю школьницу. Все произошло рано утром, 20 мая, в лесу недалеко от одного из жилых микрорайонов в городе Балашиха Московской области.

Около восьми часов утра Алена*, которая учится в 11 классе одной из местных школ, вышла на улицу для утренней пробежки. По этому маршруту, проходящему по безлюдному лесу, девушка бегала каждый день. Недалеко от озера, на нее напал мужчина.

- В руках у преступника был нож. Он угрожал пострадавшей расправой, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

После изнасилования мужчина сумел скрыться. Алена вернулась домой и рассказала обо всем отцу. Мужчина сразу же позвонил в полицию. По горячим следам задержать маньяка не удалось. Камеры установлены лишь на входе в лес, а свидетелей преступления не было.

По описанию школьницы удалось установить некоторые приметы насильника.

- Это был мужчина кавказской наружности, невысокого роста с черной бородой. На его лице была маска, - сообщили «КП» в Следственном комитете Подмосковья.

В ближайшее время будет составлен фоторобот насильника. С пострадавшей школьницей, которая до сих пор находится в шоковом состоянии, работают психологи. Всех, кому что-либо известно о случившемся просят позвонить в полицию по телефону 102 или в Следственный комитет (499) 184-00-65. Конфиденциальность информации гарантирована.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Учитывая несовершеннолетний возраст пострадавшей, преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.