Две сестренки погибли при пожаре в многоэтажке в Мытищах

Причина пожара будет установлена в ближайшее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Подмосковья разбирается в жутких обстоятельствах гибели двух маленьких девочек. Все произошло днем в субботу, 22 мая 2021, в одной из многоэтажек города Мытищи. Соседи заметили дым, который валил из окон одной из квартир. Позже пожарные обнаружили внутри тела двух сестер. Старшей из девочек было шесть лет, младшей – пять.

Как стало известно «КП», в тот день девочки гостили у бабушки.

- Женщина ненадолго ставила внучек одних и уехала на работу. Присмотреть за сестрами должен был их родной дядя, однако в квартире его не было. Местонахождение мужчины сейчас устанавливается, - сообщил собственный источник «КП» в правоохранительных органах.

Сейчас в квартире работают следователи и криминалисты. Причина пожара будет установлена в ближайшее время. По предварительным данным дети могли играть со спичками, что и привело к возгоранию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

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