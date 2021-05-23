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Общество23 мая 2021 12:54

В Московских парках начали появляться ужата

В этот период взрослые особи могут быть особенно агрессивны
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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За средой обитания московских ужей постоянно следят эксперты

За средой обитания московских ужей постоянно следят эксперты

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Мосприроде предупреждают москвичей и гостей столицы: вот-вот в столичных парках можно будет встретить ужат. Детеныши, конечно, не представляют никакой опасности для людей. А вот их родители могут быть агрессивны: инстинкты по защите потомства. Так что отправляясь на прогулку, не забывайте главное правило: лучшая тактика при встрече со змеей — медленно отойти в сторону и не делать резких движений.

За средой обитания московских ужей постоянно следят эксперты. В этом сезоне змей встречали не только в природных зонах и заповедниках, но и в городских парках и просто вблизи жилых кварталов.

- В этом году ужей видели в Битцевском лесу, заказниках «Тропаревский», «Теплый Стан», природном парке «Долина реки Сходни в Куркино», природном комплексе № 22 «Митинский лесопарк», природно-исторических парках «Измайлово», «Москворецкий», «Серебряный бор», «Кусково», «Косинский». В последние годы ужей также фиксировали в заказниках «Долгие пруды», «Алтуфьевский», «Северный», «Лианозовский», в Строгинской пойме, природно-исторических парках «Царицыно» и «Тушинский», - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе департамента природопользования Москвы.

Можно встретить в столице и гадюк. Правда в этом сезоне это - большая редкость. До сих пор не зафиксировано ни одного случая.

ТЕЛЕФОН

Если человека укусила змея, ему необходимо принять антигистаминные препараты, наложить давящую повязку (не жгут), пить много воды и как можно быстрее обратиться к врачу.

При обнаружении змеи во дворе или в помещении следует позвонить на общегородскую горячую линию по телефону: +7 (495) 777-77-77

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