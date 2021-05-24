В Москве в мусорном баке нашли тело новорожденного мальчика

Рано утром в понедельник, 24 мая, в полицию поступил тревожный звонок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром в понедельник, 24 мая, в полицию поступил тревожный звонок от жителя одной из многоэтажек на Ленинском проспекте Москвы. Мужчина выбрасывал мусор и заметил в контейнере пакет, из которого торчала нога ребенка. На место происшествия сразу же приехали криминалисты. Увы, самые жуткие опасения подтвердились: была зафиксирована смерть новорождённого мальчика. Тело крохи уже направили на экспертизу.

- Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, - сообщил «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Что стало причиной смерти мальчика, будет установлено в ближайшее время. Тем временем его маму разыскивают. Сейчас следователи изучают записи с камер наружного наблюдения и опрашивают жителей соседних домов.

- По факту обнаружения тела новорожденного ребенка на юго-западе Москвы проводится доследственная проверка, - добавили в столичном СК.