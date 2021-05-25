Собянин: «Цифровые сервисы помогли Москве выстоять в пандемию»

На пленарном заседании сегодня, 25 мая, мэр Москвы Сергей Собянин поделился опытом столицы по развитию цифровых технологий. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Москве 25 и 26 мая проводится международный онлайн-форум Smart Cities Moscow. Участники обсуждают внедрение ноу-хау, ускорение адаптации цифровых технологий, онлайн-платформы, а также привлечение частных компаний к управлению городами.

На пленарном заседании сегодня, 25 мая, мэр Москвы Сергей Собянин поделился опытом столицы по развитию цифровых технологий.

- Управлять таким городом, как Москва, без информационных технологий просто невозможно, - сказал Собянин. - Москва имеет очень продвинутую информационную платформу. Когда мы говорим об инновациях в области умного города, часто говорим о том, что не влияет напрямую на жизнь людей в городе, о каких-то эксклюзивных продуктах вроде асфальта, который меняет цвет, когда по нему идут пешеходы. Но мы ориентируемся на конкретного человека, ему должно быть комфортно, безопасно в городе. Все цифровые услуги нацелены на оказание помощи человеку.

По его словам, все это невозможно развивать без искусственного интеллекта. Причем в Москве его используют массово в здравоохранении, строительстве, ЖКХ и других сферах города.

- Уже сегодня 200 городских услуг и сервисов можно получить только в электронном виде, - отметил мэр. - Как только мы это делаем, услуга даёт колоссальный эффект. А если сервис работает и онлайн, и офлайн, то может снизиться контроль за предоставлением услуги и ее качество.

В управлении городом, как подчеркнул Собянин, помогают онлайн-платформы с участием жителей, например, «Активный гражданин», «Электронный дом», «Наш город», портал mos.ru.

Пандемия ещё раз показала важность цифровых технологий, особенно в здравоохранении.

- Цифровое зрение помогает определять болезни, сегодня с 95-процентной точностью даётся диагностика пневмонии, онкологии и других заболеваний, - сказал Собянин. - Это чрезвычайно важно для здоровья человека. Искусственный интеллект сегодня позволяет врачам более оперативно выявлять болезни. Это перспективное направление.

По мнению мэра, цифровые сервисы помогли выстоять столице в пандемию. «Без этой основы эффективной борьбы с коронавирусом не получилось бы, - подчеркнул Собянин. - Поэтому город, несмотря на сложности пандемии, живет нормальной жизнью».