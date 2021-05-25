«Компании показали на что реально способны»: «ЕвроХим» победил в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса»

Председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев получил сразу 2 награды конкурса «Лидеры российского бизнеса». Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 мая Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подвел итоги конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020». Сразу в двух номинациях - «За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в условиях COVID - 19» и «За экологическую ответственность» - в число победителей вошел «ЕвроХим». Компания Андрея Мельниченко награждена за высокий уровень социальной и экологической ответственности, помощь регионам в противодействии эпидемии коронавируса, комплексные программы развития городов присутствия, вклад в реализацию национальных проектов и достижение глобальных целей устойчивого развития.

«Я очень рад, что профессиональное общество оценило вклад нашей компании в развитие страны, - отметил председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев. - 2020 год оказался очень непростым. Причем не только для бизнеса, но и для всей страны в целом. Именно поэтому наша компания взяла на себя груз заботы над людьми и городами, которые больше всего требовали внимания с нашей стороны.

«ЕвроХиму» в этом году исполняется 20 лет. За эти годы в небольших городах России, где находятся предприятия компании, создана новейшая инфраструктура спорта и детского естественно-научного образования, построены благоустроенные микрорайоны для работников, реализуются масштабные социально-культурные программы по развитию городской среды и повышению качества жизни. Компания уже много лет подряд входит в число победителей конкурсов и индексов РСПП по социальной ответственности и устойчивому развитию. Так, в декабре 2020 года «ЕвроХим» вошёл в число лидеров индекса РСПП «Ответственность и открытость».

Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Ученов сообщил, что в пандемию промышленники оказались самой ответственной отраслью экономики. Абсолютное большинство компаний продолжали работать в усиленном режиме. Часть предприятий перепрофилировались под потребности рынка. Страна теперь может в 15 раз больше производить масок, в 33 раза – защитных костюмов. Рост показала не только фармацевтика (+23%), но также химическое и текстильное производство - около 5%, машиностроение - на 4%.

Оглашая результаты конкурса, глава РСПП Александр Шохин отметил, что в финал вышли компании, которые вносят существенный вклад в развитие страны. В том числе в ее позиционирование в мире.

«Так что 2020-й – не только год борьбы с пандемией. Многие компании показали на что реально они способны, - резюмировал Александр Шохин. - Компании, у которых был задел – готовность инвестировать, вкладываться в науку и расширение рынков сбыта - оказались наиболее динамичными. Имели потенциал не только в сохранении своего бизнеса, но и смогли его увеличить».