Собянин: на ВДНХ будет открыто порядка 15 новых музеев, выставочных залов и аттракционов

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Собянин обсудил возрождение ВДНХ с жителями северо-востока и рассказал о ближайших планах развития главной Выставки страны. Открыть в 2021 году должны павильон «Атом», «Армения». В павильоне «Коневодство» через несколько месяцев должен открыться Центр национальных конных традиций.

- В этом году на ВДНХ будет открыто порядка 15 новых музеев, выставочных залов, аттракционов и точек общепита. А ведь еще 10 лет назад всерьез обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части ее территории. Слава Богу, удалось этого не допустить, - сказал Сергей Собянин.

Долгие годы территория ВДНХ находилась в депрессивном состоянии, в 90-е годы планировалось все застроить жилыми домами и торговыми центрами.

- Мы в 2014 году стали заниматься возрождением ВДНХ. Помню, как впервые приехал в павильон «Космос», там стояли бабушки торговали рассадой, а на стене портрет Гагарина – просто кощунство, уникальные стекла обвалились, холодно, темно. А в павильоне «Россия» в два ряда ларьки, сделаны металлические перекрытия и торговали китайским ширпотребом. Мне казалось, что мы быстро сделаем все работы. Но, когда стали погружаться, то масштаб работы был огромным. Павильоны же не ремонтировали, а реставрировали, - вспомнил Сергей Собянин.

Сами здания на ВДНХ строились, как временные помещения для выставок, а потом стали памятниками культуры (их больше 50).

- Пять лет уже, каждый год мы запускаем новое-новое, реставрируем-реставрируем, восстанавливаем, вдыхаем жизнь в эти павильоны. Я думаю, уже около десятка павильонов осталось, над которыми мы работаем, плюс большие проекты, связанные со строительством колеса обозрения, детского парка, уникального по своим технологическим новациям, огромного нового «Экспоцентра». Я думаю, что в течение трех-четырех лет эта работа закончится, - сказал Сергей Собянин.

Работы по строительству 140-метрового колеса обозрения «Солнце Москвы» близятся к финальному этапу. Открыть его планируют во втором полугодии 2021 года.

- К отправке готовятся кабины колеса обозрения, они еще находятся на производстве в Германии, но уже в июле будут доставлены в Москву. К этому времени мы завершим установку спиц внешнего кольца, протянем электрику и начнем готовиться к подвесу капсул колеса обозрения. Всего будет 30 кабин, вместимостью до 15 человек. Каждая шестая – с прозрачным полом, - рассказали kp.ru в пресс-службе колеса обозрения «Солнце Москвы».

Напомним, в последние годы на ВДНХ были сделаны большие ландшафтные работы – почистили пруды, восстановили фонтаны. Был открыт Центр авиации и космонавтики, музей Востока, МФЦ «Мои документы», музей транспорта Москвы.