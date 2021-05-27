В Одинцово девушка с младенцем скрывается от своего дяди-маньяка, который уже убил несколько членов её семьи

Скоро для 29-летней Надежды и её 8-месячной дочки наступит самый страшный день - на свободу выйдет убийца её бабушки и дедушки.

Скоро для 29-летней Надежды и её 8-месячной дочки наступит самый страшный день - на свободу выйдет убийца её бабушки и дедушки. И этот человек на совершенно законных основаниях будет жить с ними в одной квартире, где он совершил два убийства. Ведь это её дядя, он там прописан вместе с ней, и никто не сможет его выгнать. Одна только мысль об этом приводит молодую маму в ужас, и сейчас она ищет все возможные способы не допустить подобного кошмара. Надежда уже обращалась в полицию и судебный участок, но нигде ей не давали никаких гарантий на защиту. Тогда за помощью женщина решила обратиться к журналистам kp.ru.

О своей семье Надежда может рассказать совсем немного, да и большая часть её воспоминаний окрашена в мрачные тона. А к некоторым из них ей и вовсе не хотелось бы возвращаться. Надежде было всего 6 лет, когда их со старшей сестрой и младшим братом изъяли органы опеки, а их маму лишили родительских прав из-за пьянства. Девочек отправили в детский дом, а маленького Славика - в дом ребёнка, малышу на тот момент было около года. Вскоре его усыновила семья из США, Слава стал Майклом и покинул Россию с новыми родителями. А его старшие сёстры до совершеннолетия оставались в интернате.

- В 1998 году соседи забили тревогу, мне тогда было около 6 лет, сестре – 8, а Слава совсем малышом был. Мы бегали вечно грязные и голодные, о нас никто не заботился. А в квартире творилось чёрт знает что. Мама и бабушка пили, дядя тоже что-то употреблял, работал только дедушка. Он единственный не пил алкоголь и особенно нас любил, они с бабушкой часто привозили нам в интернат целые пакеты гостинцев, – вспоминает Надежда

Предыстория

Дедушку звали Николай Трофимович, он много лет проработал на металлургическом заводе в Одинцово прессовщиком. За трудовые заслуги ему предоставили квартиру по договору социального найма. Это была не очень большая трёшка, 47 квадратов, в бывшей коммуналке. Но переезд в отдельное жильё для многодетной семьи стал большим праздником. У Николая Трофимовича и его супруги было четверо детей: две дочери и двое сыновей. Бабушка Надежды Валентина Михайловна была педагогом по образованию, но после рождения детей так и не вернулась на работу и была домохозяйкой, и всё чаще прикладывалась к бутылке. Это накладывало свой отпечаток на атмосферу в доме. А дедушка ничего не мог с этим поделать.

Старшие брат и сестра быстро обзавелись семьями и покинули квартиру. Но Ирина и Евгений от родителей переезжать не спешили. Они оба не работали, и вели, мягко говоря, нездоровый образ жизни. Ирина обзаводилась детьми от каждого нового романа - так на свет появилась Надежда, её сестра и брат. Их рождение никак не повлияло на обстановку в семье, с каждым годом становилось только хуже. Мама и бабушка всё больше налегали на алкоголь. Дедушка всё время проводил на работе, и в одиночку не мог противостоять этому безумию. Когда ситуация достигла своего апогея, соседи стали звонить во все инстанции.

Можно сказать, что детский дом спас детей от ужасов, которые происходили в квартире во время их отсутствия. И, возможно, даже от смерти. Сама Надежда, проведя 12 лет в интернате до своего совершеннолетия, вернулась домой, больше пойти ей было некуда. Там её встретили только разруха и чудовищные истории о родственниках. Как бы девушка не хотела всё забыть, ей вновь придётся столкнуться с этим прошлым.

Первое убийство

Почти через 2 года после того, как детей изъяли из семьи, в квартиру на третьем этаже вновь нагрянули люди в форме. В местном отделе полиции уже хорошо помнили этот адрес, соседи регулярно жаловались на шум и крики. Но в этот раз всё зашло слишком далеко, это была не просто пьяная ссора. 31 января 2000 года в квартире на третьем этаже произошло убийство.

Те, кто помнят эту историю рассказали, что дядя Женя зарубил дедушку Надежды топором прямо в прихожей квартиры. Мужчину задержали, вскоре его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику в Смоленской области.

Исчезновение мамы

В квартире остались только бабушка и мама. Эта ужасная трагедия, похоже, заставляла их все чаще уходить от реальности при помощи алкоголя. Ирина часто куда-то уходила. Не всегда возвращалась на ночь, а в середине октября 2002 года и вовсе пропала. Её не было дома несколько дней, бабушка подала в розыск, но маму Надежды долгое время никто не мог найти. В 2003 году полиция нашла останки неизвестной женщины.

— По каким-то признакам её опознал брат, не понимаю, как это можно было сделать. Но спросить уже не у кого, его нет в живых. В 2012 году я решила, что нужно сделать всё по-человечески и обменяла свидетельство о смерти неизвестной женщины на свидетельство о смерти с именем моей мамы. Если честно, я до сих пор не знаю, была это она или кто-то другой. Может она и жива. Если она ко мне сюда придёт, я её приму. Она ведь моя мама, и я её люблю, какая бы она ни была. Она мне подарила эту жизнь, — говорит Надежда

Жильцы соседних домов готовы принимать все возможные меры, чтобы не допустить такого опасного соседства.

Второе убийство

В начале 2009 года Евгения выпустили из лечебницы, мужчина вернулся домой и продолжил жить со своей матерью. Валентина Михайловна приняла сына и собиралась о нём заботиться. Но не всё шло гладко.

— Он даже какое-то время довольный ходил, хвастался, что денег заработал. Но потом что-то опять не так пошло, он стал бить мать, и его в местную клинику поместили на пару месяцев, потом он вышел и опять вернулся домой, — вспоминает соседка Тамара Петровна (имя изменено)

Соседи уже давно привыкли к тому, что происходило в квартире на 3 этаже, казалось, что пьяные перепалки, плохой запах и полчища тараканов никогда не прекратятся. Но летом 2009 года в смежных квартирах стало совсем невозможно дышать. Соседи вновь вызвали полицию. Тогда в квартире обнаружили тело Валентины Михайловны, на полу повсюду была кровь, а ужасный запах сбивал полицейских с ног. Евгений находился дома. Он признался полицейским, что убил мать около 2 недель назад и всё это время находился в квартире.

— На улице в то время стояла жара, страшно даже представить что здесь было. В квартиру вызывали специальную бригаду, чтобы провести санобработку, — говорит соседка

При осмотре квартиры криминалисты обнаружили семейный фотоархив, многие фотографии были изрезаны, лица на них исколоты чем-то острым до неузнаваемости. Евгений уничтожил все свои фотографии и практически все снимки своих родителей. Некоторые уцелели чудом, потому что хранились отдельно.

Евгения снова задержали, в начале 2010 года состоялся суд. Мужчину в очередной раз признали невменяемым и отправили в ту же психиатрическую лечебницу. Там он находится по сей день. Казалось, что после второго убийства его больше никогда не выпустят на свободу.

Пугающая перспектива

С тех пор прошло больше 11 лет. Вернувшись домой, Надежда привела злополучную квартиру в порядок, на первых порах ей помогали всё те же неравнодушные соседи, больше было не к кому обратиться. Сейчас женщина находится в декретном отпуске с 8-месячной дочкой. Молодой маме и так хватает забот, но недавно в почтовом ящике она нашла письмо, из-за которого уже месяц живет в страхе.

— Когда я увидела адрес отправителя, меня будто током прошибло, это была Смоленская область. Я сразу поняла о ком пойдёт речь. Пришло судебное уведомление о его освобождении, — говорит женщина

Письмо было отправлено на имя его покойного брата, и Надежда не могла его получить. Поэтому женщина стала выяснять информацию самостоятельно. Если дядя скоро может оказаться на свободе, то медлить было нельзя. Ведь ему больше некуда будет пойти, и он вернётся в ту же квартиру, в которой убил своих родителей, и где теперь живёт его племянница со своим маленьким ребёнком.

— Я дозвонилась в клинику, мне сказали, что там будет рассматриваться вопрос о продлении лечения на полгода, а что будет дальше – не известно. Через полгода его могут отпустить, я не понимаю, как это возможно - ведь он невменяемый и почти 20 лет провел в психушке. Я очень боюсь за свою жизнь и за жизнь своего ребёнка, находится с таким человеком в одной квартире страшно, даже думать об этом страшно, — возмущается Надежда

Женщина пыталась навести справки в полиции, но там лишь разводят руками.

— Участковый мне сказал, что если он не будет себя буйно вести, то они ничего не будут делать. Получается, что он должен с ножом сразу прийти, чтобы его ко мне не пускали. А так как он тут прописан, они ничего не смогут сделать, — говорит женщина.

Позволить себе другое жильё Надежда не может, но и рисковать собой и ребёнком не намерена. А продать или разменять эту квартиру она не имеет права, ведь недвижимость находится в собственности у администрации Одинцова.

— Насколько я понимаю, когда я выпускалась из интерната, мне должны были предоставить жильё, но его не предоставили. Получается, что нам с ребёнком некуда податься, если его выпустят, — говорит Надежда

Но беспокоится женщина не только за себя. Узнав о возможности скорого освобождения своего дяди из психиатрической лечебницы, она решила предупредить об этом соседей. Многих такая перспектива не на шутку напугала. Жильцы соседних домов готовы принимать все возможные меры, чтобы не допустить такого опасного соседства.