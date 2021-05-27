В Красногорске женщину обокрали на 32 млн рублей

Сейчас полицейские изучают материалы дела и разыскивают неизвестных воров, а также дорогостоящие вещи, похищенные из дома в подмосковном Красногорске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 52-летняя жительница Подмосковья Светлана В.* Женщина рассказала оперативникам, что ее дом в Красногорске ограбили. По словам Светланы, все случилось еще два года назад, летом 2019 года. Тогда неизвестные проникли в ее дом и вынесли ценностей более чем на 32 млн рублей. Однако, сразу обратиться в полицию Светлана не смогла, так как попала на лечение в психиатрическую больницу. Только по завершению лечения женщина пришла за помощью к оперативникам.

«Грабители забрали из дома Светланы мебель ручной работы, стоимостью 200 000 $, коллекцию меховой одежды на общую сумму 180 000 $, дорогостоящие платья люксовых брендов на сумму 2,2 млн рублей, а также 2 иконы «Спас» и «Богородица» инкрустированные драгоценными камнями на сумму 100 000 $. Общий ущерб от действий неизвестных воров составил 32,5 млн рублей» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в крупном размере. Сейчас полицейские изучают материалы дела и разыскивают неизвестных воров, а также дорогостоящие вещи, похищенные из дома в подмосковном Красногорске.