В Москве спасатели вытащили из коллектора утенка: "Мы не могли его бросить"

Утенка спасли из коллектора в Москве. Фото: Кадр видео

В столице обсуждают спасателей, которые достали из коллектора утенка. Птенец провалился от неосторожности. Мамы утки рядом не оказалось. Спасателям о птенце сообщили прохожие и те не проигнорировали просьбу спасти маленького утенка. Подтверждающее видео уже появилось в соцсетях.

- Иду вниз, - сказал один из сотрудников.

- Живой, - сказал другой спасатель, держа утенка в ладонях.

Позже стало известно, что вытащили утенка из коллектора в Южном Бутово спасатели Московского авиационного центра (МАЦ). Оказывается, местные жители нашли несколько птенцов на краю стока и отнесли их в траву. Москвичи стали переживать, что остальные малыши могли провалиться в коллектор.

- Мы спустились в коллектор, чтобы посмотреть, не остались ли там еще утята. И, правда, обнаружили еще одного утенка. Мы не могли его бросить, — рассказали в Московском авиационном центре.

Спасатели обрадовались, а потом стали думать, что же делать с найденным утенком. Пошли к ближайшему пруду. А там как раз плавала утка с малышами. Спасенного птенца выпустили в воду.

Каждый год в мае случайные прохожие встречают пернатые семьи на улицах Москвы. Взрослые утки водят малышей к ближайшему пруду, на пути у них может быть не только парковые дорожки, но и тротуары, магистрали. Неделю назад в столице взрослая кряква вела по тротуару семь утят. А в прошлом году ради утиной семьи сотрудники полиции даже перекрыли движение на Ленинском проспекте. Тогда поступок сотрудника Росгвардии оценили все москвичи, ведь как иначе можно было бы помочь маме-утке.