Детское и очень опасное

Татьяна Буцкая. Фото: Анна НИКИТИНА

За последние пять лет в ДТП от использования некачественных автокресел пострадало свыше 7000 детей, из которых 416 погибло. Речь идет в первую очередь о бескаркасных тряпичных креслах, которые не фиксируют ребенка в случае аварии. Однако и каркасные кресла, формально выглядящие как безопасные, могут подвести. Поэтому их и нужно регулярно тестировать. На подмосковном полигоне при участии лидера общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяны Буцкой (на фото) прошло испытание детских автокресел.

«За несколько лет нашей борьбы с «креслами-убийцами» я поняла, что действовать нужно комплексно. Краш-тесты - одно из важнейших мероприятий, но далеко не единственное», - отметила Татьяна Буцкая.

Тестирование кресел включает в себя работу с документацией и физические испытания, на которых проверяется, например, и пожаробезопасность материалов, и надежность всех креплений. В этом году «Совет матерей» совместно с Росстандартом выпустил методичку «Все, что нужно знать про безопасную перевозку ребенка в автомобиле».

«Особую опасность представляет так называемый «треугольник», вообще не являющийся сертифицированным удерживающим устройством», - отметила Татьяна Буцкая.

Для того чтобы кресло легально попало в продажу, производитель должен получить сертификат безопасности, который выдается в случае успешного прохождения краш-теста. В идеале несертифицированные кресла не должны поступать в продажу, но некоторые магазины продолжают их закупать.

В марте 2019 года «Совет матерей» учредил ежегодную акцию «Спаси ребенка». Это рейды по выявлению магазинов, продающих опасные кресла. И в данном случае незнание не освободит владельца от ответственности, ведь по инициативе Татьяны Буцкой создан черный список производителей некачественных детских удерживающих устройств, который можно найти на сайте «Совета матерей».

По статистике, за последние несколько лет число родителей, сознательно подходящих к выбору детских кресел, выросло. К примеру, только 25% потребителей сегодня покупают бескаркасные кресла. По словам Татьяны Буцкой, «Совет матерей» работает над тем, чтобы свести это число к нулю.