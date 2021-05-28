Отец-кукушка сбежал из наркологической клиники и хочет отнять у тещи дочку, которую не видел с рождения

Вот уже почти год Алина живет без мамы. Фото: Личный архив героя публикации

13 октября маленькой москвичке Алине (здесь и далее имена героев изменены в интересах ребенка - прим. ред.) исполнится пять. Малышка и не думает о куклах и других подарках: единственное, о чем мечтает, чтобы рядом за праздничным столом с тортом был старший братик и бабушка. Вот уже почти год Алина живет без мамы. Женщины не стало в сентябре прошлого года из-за онкологического заболевания. Алине тогда было всего 4, ее брату 14 лет. Девочке долго не говорили, что мамы больше нет.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ ПАПА

- Она все ждала, когда же она вернется из больницы. Сложно было вот так рушить ее мечты, но пришлось, - рассказала «КП» бабушка девочки.

Екатерине 58 лет, работает инструктором по вождению, с первых дней после смерти дочери она взяла всю ответственность за внуков на себя.

- Я и до смерти дочери была их семьей, мы жили вместе и даже мысли не было отдать куда-то детей, - вспоминает женщина.

Мамы Алины не стало в сентябре прошлого года из-за онкологического заболевания. Фото: Личный архив героя публикации

Но оказалось, оформить опеку на внуков – не так просто. По закону при живых отцах это возможно только с их согласия. Чтобы найти существующих лишь формально папаш москвичке пришлось обращаться в полицию.

- У внуков разные отцы, но так уж сложилось, что оба в жизни детей никакого участия не принимали. Алименты не платили и даже просто раз в год в дни рождения не звонили. Чтобы их найти, я заявление в полицию писала. И тогда даже представить себе не могла, чем это все закончится, - вспоминает женщина.

Отец старшего внука почти сразу пошел на контакт. Мужчина отдал право опеки над сыном его бабушке и подписал соответствующее разрешение у нотариуса. А вот папа Алины на контакт вышел только через полгода розыска и почти сразу заявил, что хочет оформить на девочку пенсию.

- Он сразу стал просить у меня свидетельство о смерти дочери. Говорил, что ему не помешает пенсия по потере кормильца. Естественно, я никакие документы отправлять ему не стала. А потом в опеке меня просто убили. Сказали, что я должна ему внучку отдать на воспитание: все-таки живой отец, - рассказала бабушка девочки.

Отец он действительно из разряда «все-таки». По словам бабушки, в последний раз дочку мужчина видел, когда ей было всего три месяца. После развода он вернулся в родную Тверскую область: не звонил, не писал, алименты не платил.

- Внучка его не знает, он для нее совершенно чужой человек. Вот уже три месяца он клянчит у меня бумажки для оформления пенсии, при этом ни разу не попытался познакомиться с собственной дочкой. Да что там, даже фото ее не просил, а ведь он понятия не имеет, как она выглядит, что любит кушать на завтрак, без какой игрушки не уснет, говорит бабушка.

Конечно, с родным отцом девочку можно познакомить. Но Екатерина уверена, что мужчина может быть просто опасен для ребенка.

Алина со старшим братом. Фото: Личный архив героя публикации

ИЗБИЛ ПОДРУГУ ДОЧЕРИ

После смерти дочери женщина часто вздыхает: «ну, не везло ей с мужиками». С обоими мужьями женщина прожила меньше года. Второй развод дался ей особенно тяжело.

- Я с самого начала знала, что этот брак закончится печально. С отцом внучки дочка познакомилась в реабилитационном центре для наркологических больных. Она там работала, а он лечился от алкогольной зависимости, - вспоминает Екатерина. – Лечился, но не долечился.

По словам женщины, за дурную привычку зять взялся почти сразу после свадьбы. Пил запоями всю беременность жены, а потом и вовсе допился до уголовного дела.

- Мы пытались его лечить, отправили в клинику. Так вот он оттуда сбежал, вернулся домой к дочке в Москву и в пьяном состоянии до полусмерти избил подругу дочери, которая тогда присматривала за новорожденной внучкой, - рассказала Екатерина.

Отец Алины в 2017-м году действительно был судим по статье 119 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Тогда мужчину от реального срока лишения свободы спасли две госпитализации в психиатрическую клинику.

- Он дурачком прикинулся и за это ему дали только обязательные работы. В суд он принес справку (документ есть в распоряжении редакции) о том, что он состоит на учете в наркологическом диспансере. И сейчас этому человеку хотят отдать мою внучку, - говорит Екатерина.

На такие обвинения у отца Алины один ответ: «что было, то было!».

- Это все в прошлом осталось. Я сейчас нормально живу, пить бросил. У меня дом свой в Тверской области, работаю на лесопилке. А дочке со мной будет лучше: тут свежий воздух, раздолье. У нас в поселке есть два детских сада, школа, больница. А для доченьки я уже и кроватку купил и детскую площадку у дома организовал, - рассказал в интервью «КП» отец девочки.

По словам мужчины, с дочкой он не виделся лишь из-за бывшей жены. Якобы та была категорически против их общения. О том, что девочке, возможно, будет лучше жить с родным братом и бабушкой в Москве, он и слышать не хочет.

- У меня кроме дочки никого нет. Заберу ее во что бы то не стало, - заявил отец девочки.

Бабушка тоже сдаваться не собирается.

- Я уверена, что она ему нужна только из-за пенсии. Он будет водку пить и жить припеваючи, - продолжает обвинять зятя Екатерина. – Он даже не понимает, как это жестоко - разлучать девочку с родным братом. Они ведь ни на день не расставались. Сердца нет у этого отца. Лично я в его исправление не верю и просто в шоке, что опека готова отдать ребенка судимому папаше со справками из психо- и наркодиспансеров.

На днях женщина обратилась за помощью к адвокату.

- Мы подали иск в Калининский районный суд Тверской области об ограничении отца в родительских правах. Судебные заседания начнутся уже в ближайшее время, - прокомментировала адвокат Ирина Рощина.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

«Опека будет действовать в интересах ребенка!»

- После смерти матери детей в сентябре 2020 года в органы опеки и попечительства обратилась их бабушка с просьбой оформить опеку над внуками. Отец младшего ребенка выразил желание самостоятельно заниматься воспитанием дочери, - прокомментировали в Департаменте труда и социально защиты населения Москвы. - Мужчина не лишен родительских прав и не ограничен в родительских правах. В связи с этим, согласно Семейному кодексу РФ, установление бабушкой опеки в отношении девочки невозможно. Специалисты соцзащиты неоднократно предлагали бабушке и отцу ребенка помощь психолога в налаживании взаимоотношений. К сожалению, бабушка от помощи отказалась. Сейчас бабушка подала иск в суд об ограничении папы в родительских правах. Решение будет принимать суд в другом регионе. В случае привлечение судом органов опеки и попечительства Москвы, наши специалисты примут участие и будут действовать в интересах ребенка.