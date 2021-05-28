Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Выручка столичных предприятий торговли и услуг выросла более чем на треть»

За апрель этого года рост оборотов торговли и услуг в Москве по сравнению с мартом составил 6,3%. Фото: Андрей АБРАМОВ

За апрель этого года рост оборотов торговли и услуг в Москве по сравнению с мартом составил 6,3%. Мартовские показатели выше февральских на 16,7%, а оборот февраля превысил результат первого месяца 2021 года на 10,1%. В целом с января по апрель выручка увеличилась более чем на треть – на 36,5% и составила 1,25 триллиона рублей за апрель.

«Восстановление оборотов торгующих и оказывающих услуги компаний идет в Москве в этом году динамично от месяца к месяцу и по всем направлениям, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Оборот торговли с января по апрель включительно вырос на 30 процентов, составив в апреле 551,9 миллиарда рублей. Оборот сферы услуг, в том числе финансовых, страховых и услуг связи – на 42,1 процента и составил 703,8 миллиарда рублей».

За эти же месяцы, как отметил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, обороты непродовольственной торговли увеличились на 23,8%, торговли продовольственными товарами – на 13,6%. По его словам, максимальный прирост выручки в апреле по сравнению с январем оказался у мебельных магазинов, оборот которых вырос на 38,5%. Оборот существенно поднялся также у магазинов одежды и обуви. В этих сегментах прирост к январю составил 21,5% и 28,9% соответственно.

По данным Аналитического центра Москвы, устойчивой позитивной динамики также добились гостиницы и рестораны. Оборот общепита с января по апрель вырос на 33,9% и составил за последний месяц 32,4 миллиарда рублей. Это сопоставимо с показателями первых «докризисных» месяцев 2020 года. Тогда в январе-феврале в среднем оборот достиг 32,5 миллиарда рублей. В это же время выручка московских гостиниц по итогам апреля достигла 6,3 миллиарда рублей и выросла за последний месяц на 13,4%. Прирост с января по апрель составил 45,2%.