Отдыхаем дома

Пока мировые курорты подсчитывают убытки, аграрии находят новые возможности для роста. Потенциал этого направления в нашей стране неисчерпаем - разнообразная природа, богатые традиции и яркая культура российской глубинки с каждым годом привлекают все больше туристов. Агротуризм активно развивается во многих уголках России и приносит фермерам хороший дополнительный доход.

Государство поддерживает это направление, создавая необходимую инфраструктуру. Для этого с прошлого года действует госпрограмма комплексного развития сельских территорий, которую реализует Минсельхоз России. В ее рамках строятся дороги и повышается доступность отдаленных населенных пунктов, проводится интернет, создаются историко-культурные объекты. Жизнь на селе становится более комфортной как для сельских жителей, так и для туристов.

Специально для читателей «КП» мы отобрали несколько направлений.

Есть, гулять, загорать

в Ярославской области

Переславская земля всегда привлекала туристов богатой историей и красивой природой. Посещение фермерских хозяйств - отличное дополнение к историческим и культурным экскурсионным программам. В регионе уже много интересных объектов: например, КФХ «Попов луг», экоферма «Зеленая миля», загородный комплекс «Лесной берег». На всех этих фермах можно пообщаться с животными, остановиться на ночь. Гостям предложат порыбачить, сходить на охоту, а после попариться в бане. В «Лесном берегу» особенно понравится любителям водных развлечений: база построена на реке Сить: есть песчаный пляж, катамараны, лодки и другое оборудование для занятий водными видами спорта. Плюс настоящая русская кухня. Местные продукты получили высокое признание на всероссийском конкурсе «Вкусы России». В прошлом году регион представил 16 продовольственных брендов.

Доить овец, ловить форель

в Дагестане

Природа Дагестана очень красива. Многим гостям республики нравится посещать и объекты агротуризма - они достаточно колоритны. Например, в Гунибском районе работают агрофирмы «Чох» и «Согратль» - они специализируются на овцеводстве, производят сыры из овечьего молока и колбасу из баранины.

Другое интересное место - экотуркомплекс «Главрыба». На нем выращивают радужную форель. Можно отправиться на рыбалку и прогулку на катерах или джипах. Здесь несколько водопадов, канатная дорога, есть детская игровая площадка и аквапарк, гостевые дома и ресторан.

Оседлать арабского скакуна

в Ставропольском крае 28 мая 2021 года

Кавказские Минеральные Воды - это чистый воздух, живописные пейзажи, целебная вода. Если планируете поездку на курорты Кавказа, не забудьте посетить Терский племенной завод. Здесь больше века выращивают чистокровных арабских лошадей. Хозяйство расположено в поселке Новотерский, неподалеку от Минвод. Конезавод основал граф Строганов в 1889 году.

По вторникам, средам и пятницам на предприятии устраивают показ лучших скакунов. Во время часового представления можно не только узнать немало подробностей из истории, но и разобраться, чем отличаются арабские скакуны от ахалтекинских и английских чистокровных. Местные лошади - лучшие представители своей породы. Можно покататься верхом.

Самые яркие мероприятия проводятся два раза в год: это Шоу арабских лошадей - в этом году состоится 30 мая, и День открытых дверей, который пройдет в предпоследние выходные августа. В эти дни весь конный завод на день превращается в большую развлекательную площадку с аттракционами и выступлениями каскадеров.

Посетить виноградники хазар

в Ростовской области

Любителям эногастрономического туризма понравится винодельня «Усадьба Саркел», расположенная на высоком берегу Дона в знаменитом Цимлянском терруаре. Это место с древней историей: вблизи сохранилась крепость «Саркел» времен Хазарского каганата VII - IX веков. Предприятие хранит верность виноградарским традициям предков: на площади 9,2 гектара культивируются те же аборигенные хазарские сорта винограда, что и 1200 лет назад.

Помимо виноградника, на территории хозяйства расположен яблоневый и грушевый сад, есть также сыродельня по производству авторских сыров из фермерского молока. Остановиться на ночлег можно в стильном гостевом доме.

«Усадьба Саркел» организует для посетителей дегустации, экскурсии и даже рыбалки на плоту. Сейчас винодельня производит свыше 20 образцов игристых и тихих вин, а объем производства составляет до 50 000 бутылок в год.

Попробовать устриц

в Крыму

Угодья компании «Яхонт» в районе поселка Кацивели не так-то просто увидеть, ведь они расположены под водой. А посмотреть есть на что: площадь хозяйства внушительная, 5 га. На выращивание одной устрицы уходит несколько лет, молодь привозят из Испании, Великобритании, Франции. Свежие морские деликатесы для ресторанов аквалангисты собирают вручную.

Кроме устриц, есть мидии и рапаны, все это в свежем виде подают гостям туркомплекса при морской ферме. Вкус у черноморских моллюсков уникальный, они менее соленые, чем средиземноморские.

Посетителям комплекса доступны отдых в экологически чистой прибрежной зоне Черного моря, экскурсии по достопримечательностям Крыма.