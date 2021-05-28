Продукты «органик» выходят на рынок

В большинстве случаев это лишь маркетинговые уловки, к настоящей экологически чистой - правильно говорить, органической продукции - такие продукты отношения не имеют.

Рынок органических продуктов в России только начал развиваться. В прошлом году по инициативе Минсельхоза был принят закон «Об органической продукции». Технологии ее производства предусматривают отказ от применения агрохимикатов и пестицидов на полях, антибиотиков, стимуляторов роста, гормональных препаратов и ГМО на фермах. Особые требования касаются хранения и транспортировки «органики»: все это должно осуществляться отдельно от остальных товаров.

Если процесс производства продукции соответствует установленным стандартам, предприятие может получить сертификат и размещать на этикетке особую маркировку: белый листок на зеленом фоне с надписью «Органик» на русском языке и латиницей.

На сайте Минсельхоза России публикуется реестр производителей, получивших сертификат. Можно ввести название фирмы-производителя на сайте или воспользоваться QR-кодом на этикетке, чтобы убедиться, что она включена в реестр.

Свыше 60 российских предприятий уже подтвердили свой статус и получили сертификат соответствия органической продукции. Их количество растет. Расскажем о нескольких уже действующих проектах.

Если процесс производства продукции соответствует установленным стандартам, предприятие может получить сертификат и размещать на этикетке особую маркировку: белый листок на зеленом фоне с надписью «Органик» на русском языке и латиницей.

На сайте Минсельхоза России публикуется реестр производителей, получивших сертификат. Можно ввести название фирмы-производителя на сайте или воспользоваться QR-кодом на этикетке, чтобы убедиться, что она включена в реестр.

Свыше 60 российских предприятий уже подтвердили свой статус и получили сертификат соответствия органической продукции. Их количество растет. Расскажем о нескольких уже действующих проектах.

Органическое сельское хозяйство не допускает:

• применения минеральных азотных удобрений

• применения генно-инженерно-модифицированных организмов

• применения регуляторов роста для откорма животных

• использования пестицидов

• использования гидропонного метода выращивания

Калужская область

Чистые корма - чистое молоко

Производство органического молока и сыров можно назвать одним из самых хлопотных дел. Потому что в этом случае приходится полностью пересматривать привычные подходы на всех этапах. Несмотря на это, количество органических ферм в России с каждым годом растет.

«Экоферма Джерси» начиналась с 70 коров джерсейской породы - она дает особо питательное молоко, с высоким содержанием жира, белка и кальция. Сейчас поголовье выросло вдвое, для их кормления обрабатывают 1200 га земли.

Так много земли нужно для того, чтобы обеспечить правильный севооборот. Сеют многолетние травы и зерновые культуры, из которых потом готовят корма, заготавливают сено и сенаж. Рацион коров тоже должен соответствовать стандартам органической продукции и иметь отдельный сертификат.

Для обитателей фермы созданы максимально комфортные условия: их не держат на привязи, круглый год выпускают гулять на свежем воздухе, а с началом сезона отправляют на пастбища. Кроме того, коров не пичкают стимуляторами роста, гормонами и антибиотиками.

«Богимовские сыроварни» - перерабатывающий цех при экоферме - сертифицировали 46 наименований органических продуктов - это больше 20 сортов сыра, несколько видов кисломолочных товаров, масло и молоко. Для их производства используются рецепты голландских, швейцарских, итальянских и грузинских сыроделов. Ферму и сыроварню можно посетить с экскурсией и увидеть все своими глазами.

Липецкая область

Яблоки - полезные и красивые

Производством органических фруктов сейчас интересуется все больше крупных и мелких компаний. Существенно продвинулось в этом направлении предприятие «Агроном-Сад». На протяжении многих лет яблоки из липецких садов используются при производстве детских соков и питания.

Два года назад здесь приняли решение выделить 20 га под выращивание яблок сорта «Имрус» органическим способом. На тот момент это была капля в море: общая площадь садов составляет около 2 тысяч га. Органические яблоки оказались востребованы покупателями, поэтому площадь увеличили в 2,5 раза, добавив новые биосорта.

Использовать специальные сорта в таких условиях очень важно, чтобы плоды выглядели привлекательно и при этом соответствовали всем требованиям к органике.

Тульская область

Шампиньоны растут на правильной соломе

В апреле «зеленый» сертификат получила компания «Агрогриб» - один из крупнейших производителей свежих шампиньонов.

Главное в производстве экологически чистых грибов - использование правильной соломы. Ее покупают только у тех хозяйств, которые не обрабатывают растения пестицидами. Каждая партия соломы проходит дополнительные лабораторные исследования при приемке.

Остальные технологии стандартные, так как выращивание шампиньонов само по себе не требует никакой химии. Грибы растут практически в природных условиях, в процессе производства предусмотрена даже смена погоды и сезонов. Например, периодически проводят поливы через распылители, имитирующие летний дождь. Затем снижают температуру воздуха и переходят на осенний режим полива - более продолжительный. После таких манипуляций грибы начинают интенсивно расти. В течение года проходят несколько таких циклов.В апреле «зеленый» сертификат получила компания «Агрогриб» - один из крупнейших производителей свежих шампиньонов.

Воронежская область

Хлеб: главное, что внутри выходят на рынок

В марте в России выпущен первый органический хлеб. Его производит компания «ЭкоХлеб», которая недавно получила сотый в России сертификат на использование знака «Органик». Отличить такой хлеб от обычного на вкус не удастся: разницы нет никакой. Но если провести лабораторные испытания муки, из которой они выпекаются, преимущество органического хлеба станет очевидным: в нем значительно ниже концентрация вредных и токсических веществ, а также радионуклидов.

Дело в том, что для производства органической муки используют зерно, выращенное без применения пестицидов и агрохимии. Это подразумевает принципиально иной подход в земледелии: внесение исключительно органических удобрений, соблюдение севооборота, более тщательный подход к обработке почвы - и все это беспрерывно на протяжении не менее пяти лет.

Свои особенности есть и в технологии хлебопечения: органический хлеб готовят из цельно смолотой пшеничной муки. Это тоже является преимуществом, так как в ее составе сохраняются зародыш и оболочки зерна, которые содержат большое количество витаминов, микроэлементов, липидов, клетчатки. Пищевая ценность такой муки выше, хотя хлебопекарные свойства чуть хуже: изделия получаются меньшего объема. Чтобы разница во внешнем виде не была критичной, необходимо применять определенные технологические приемы при приготовлении теста.

Использовать усилители вкуса, консерванты и другие химические добавки здесь запрещено. Особые требования предъявляются к оборудованию, на котором производится органический хлеб: оно должно быть абсолютно чистым для исключения рисков смешивания с обычным сырьем и загрязнения.

Пока представлена только в фирменной сети пекарен, но сейчас рассматривается перспектива поставок в региональные и федеральные сети.

КСТАТИ

Россия накормит мир

Минсельхоз России объявил о разработке Стратегии развития органического производства, которая позволит поддерживать новое направление более эффективно и на системной основе. Но уже сейчас на российском рынке для производителей созданы благоприятные условия, и темпы его роста, по данным агентства Grand View Research, одни из самых высоких в мире. Всего за год объем предложения органической продукции достиг 3 - 4 млрд рублей. При такой динамике у нашей страны есть все шансы уже в ближайшем будущем занять 3 - 5% мирового рынка, объем которого в прошлом году составил 130 млрд долларов.

Россия обладает самым большим потенциалом для развития органического производства: прежде всего это около 30 млн га залежных земель - территория, на которой в течение многих лет или никогда не использовались пестициды и удобрения. Кроме того, у нас наиболее низкий в мире уровень загрязнения воздуха, почв и водных ресурсов в сельских территориях и большое количество свободных пастбищных угодий.