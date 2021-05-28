Наукой юношей питают

Вчерашним студентам доверили самую современную и дорогую аппаратуру.

Шесть лет назад в Группе «Черкизово» произошла неприятность - вспышка африканской чумы свиней. Для того чтобы таких бед больше не было, холдинг решил не бороться с ними, а предотвращать. Так и появился Научно-испытательный центр (НИЦ). Он должен был выполнять все измерительные операции - анализировать качество почвы, воды, семенного материала, растений, комбикормов, антибиотиков, качество вакцин и, в конце концов, качество готовой продукции, чтобы гарантировать потребителю возможность получать продукцию, не содержащую патогенных микроорганизмов, аллергенов, тяжелых металлов...

Потом возникла идея проводить такие же испытания и для внешнего рынка. С Центром сотрудничают большие отечественные и зарубежные холдинги.

Даешь молодежь!

Организовывая лабораторию, черкизовцы решили набрать сотрудников из вчерашних выпускников. Неожиданно получилась команда высококлассных профессионалов. Средний возраст - 28 - 30 лет! И это в таких сложных дисциплинах, как молекулярная биология, ветеринарно-санитарная экспертиза и так далее.

Производство постоянно расширяется, поэтому поэтому НИЦ сотрудничает со множеством вузов - ищет таланты и растит их.

Научились сами - научим других

У НИЦ есть лицензия на проведение образовательной деятельности с правом выдачи документа гособразца. В отрасли сегодня дефицит кадров. Остро стоит вопрос со специалистами ветеринарной медицины и эпизоотологии, очень востребованы технологи и диетологи. В мясопереработке требуются инженеры и специалисты в области R&D - это люди, придумывающие новые продукты и создающие рецептуру. Они работают на стыке биотехнологии и биохимии.

Теоретики, равнение на практику!

Сегодня производственникам необходимо принимать участие в формировании структуры образовательных программ, вовлекать преподавателей и студентов в освоение передовых технологий и лучших практик. «Черкизово» прилагает огромные усилия для повышения квалификации преподавателей, организации новых кафедр: совместные стажировки, проекты, экскурсии, лекции. Но и аграрным вузам надо быть инициативнее и теснее общаться с бизнесом.

Практикам не нужны, например, ветеринары широкого профиля - 80% из них уйдут в ветклиники по лечению домашних животных. Сейчас не хватает хороших промышленных ветеринарных специалистов. «Черкизово», например, необходимы отдельно технолог и диетолог, составляющий рационы для животных.

CПРАВКА «КП»

По результатам межлабораторных сличений ведущих европейских провайдеров НИЦ вошел в топ-10 лучших лабораторий.

В 2018 году Группа «Черкизово» стала впервой российской частной компанией, продавшей интеллектуальную разработку мирового уровня.

ТАК И СКАЗАЛ

Директор НИЦ «Черкизово» Сергей ШАПОВАЛОВ:

Сергей ШАПОВАЛОВ.

- Если вы хотите попасть ко мне на работу, я задам тест из трех вопросов, ответите - готов брать. Первый - какая концентрация соли в морской воде, второй - есть ли витамин А в моркови и третий: назовите микроэлементы, необходимые сегодня человеку либо животному. Это школьная программа по большей части.

Любой организации хочется, чтобы у выпускника вуза была глубокая фундаментальная подготовка. При этом в НИЦ закуплено самое современное оборудование. Его пока нет в вузах. Чтобы работать здесь, вчерашние студенты должны разбираться в химии, хроматографии, хромато-масс-спектрометрии, биоинформатике, микробиологии, генетике, вирусологии… Плюс базовые знания английского, гибкое мышление, пытливый ум, желание развиваться.

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- Процесс подготовки высококлассного специалиста очень трудоемкий. Первый год ему нужно «ставить руки», на второй он становится очень хорошим исполнителем, через три-четыре года может вносить в процесс свои идеи, а через пять лет это прекрасный R&D-специалист.