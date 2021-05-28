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Общество28 мая 2021 1:00

Свинина прибавила в весе

Несмотря на кризисный 2020 год, производство мяса в России продолжает расти. Лидерство уже шесть лет уверенно удерживает группа «Черкизово»
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Прирост объемов продукции эксперты объясняют улучшением ее качества.

Прирост объемов продукции эксперты объясняют улучшением ее качества.

Подведены итоги 2020 года по производству мяса в России. Согласно рейтингу журнала «Агроинвестор» крупнейшие российские компании выпустили почти 6 млн тонн мяса. Это значит, что, несмотря на кризис, лидеры отечественного мясного рынка продолжали наращивать объемы. В сумме они дали 53% от общего производства в стране и 65% - от выпуска в сельхозорганизациях. Если сравнивать с 2019-м, то тогда на топ-20 российских производителей приходилось чуть более 50% и 63% соответственно. То есть объемы продукции увеличились почти на 530 тысяч тонн, или 9,7%.

По словам экспертов, рынок свинины и мяса птицы насытили еще два года назад. С тех пор у производителей три пути: улучшение качества, выпуск новых продуктов и экспорт. Учитывая пандемию, экспорт сейчас развивается медленнее, чем хотелось бы. Следовательно, прирост идет за счет первых двух факторов.

И еще немного цифр. По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства выпустили 11,2 млн тонн мяса скота и птицы (здесь и далее - в убойном весе) - на 369 тысяч тонн, или на 3,4%, больше, чем в 2019-м. Производство свинины за год выросло на 350 тысяч тонн (9%). По расчетам «Агроинвестора», если в рейтинге по итогам позапрошлого года разница между производством бройлера и свинины была на уровне 700 тысяч тонн, то сейчас она сократилась примерно до 400 тысяч.

Первая пятерка рейтинга за прошлый год не изменилась. Как и в предыдущих пяти списках, лидерство уверенно удерживает группа «Черкизово». В прошлом году ее предприятия выпустили около 883,7 тысячи тонн мяса, в том числе 595,5 тысячи тонн бройлера, свыше 239 тысяч тонн свинины и 49 тысяч тонн индейки. По сравнению с 2019-м общий объем увеличился на 54 тысячи тонн. Позитивная динамика во всех сегментах.

Рост по бройлеру связан с выходом на полную мощность фабрик в Курской области и Алтайском крае. Эти предприятия фокусируют особое внимание на здоровье и качестве выращиваемой птицы, что значительно увеличивает спрос. По словам представителей Группы «Черкизово», значительно возросли продажи марок «Петелинка» и «Куриное царство», увеличились экспортные отгрузки курицы, в первую очередь за счет Китая. Увеличение выпуска свинины на 7% обусловлено вводом новых мощностей и оптимизацией производственных процессов.

Совместное предприятие «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes нарастило выпуск индейки в Тамбовской области примерно на 8 тысяч тонн (19%). К тому же летом прошлого года запущена вторая очередь комплекса «Тамбовская индейка» - инвестиции составили 4 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию всех объектов мощность предприятия увеличится в 1,5 раза - до 85 тысяч тонн в живом весе. В перспективе компания планирует расширить выпуск до 100 тысяч тонн.

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