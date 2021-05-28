Возраст молодых семей для оформления дополнительной выплаты на ребёнка в Москве увеличен до 35 лет: кому они положены и как получить

Теперь ещё больше молодых родителей в столице смогут получить дополнительную разовую городскую выплату при рождении ребёнка. Фото: Shutterstock

Теперь ещё больше молодых родителей в столице смогут получить дополнительную разовую городскую выплату при рождении ребёнка. Возраст молодых семей для оформления дополнительной выплаты на ребёнка в Москве увеличен до 35 лет. Решение коснулось оформления дополнительного единовременного пособия при рождении ребёнка в семьях, не достигших возраста 36 лет. Ранее такое право имели семьи в возрасте до 30 лет. Постановление об этом подписал сегодня, 28 мая, мэр Москвы Сергей Собянин.

КОМУ ПОЛОЖЕНО

Заявление на оформление пособия смогут подать московские семьи, в которой оба супруга – москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет. Единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на пособие. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.

Выплату по новым правилам смогут получить московские семьи, в которых ребёнок родился, начиная с 1 января 2021 года.

КАК ОФОРМИТЬ

Заявление на выплату дополнительного единовременного пособия пои рождении ребёнка можно будет подавать с 3 июня 2021 года – через личный кабинет на портале mos.ru. Сделать это нужно в течение одного года с даты рождения ребёнка.

СКОЛЬКО ДАДУТ

Сумма разовой выплаты при рождении:

- первого ребёнка - 90 145 рублей (5 прожиточных минимумов);

- второго – 126 203 рубля (7 прожиточных минимумов);

- третьего и последующих – 180 290 рублей (10 прожиточных минимумов).

По сравнению с 2010 годом эти выплаты выросли в 2,4 раза.

ЦИФРЫ

В столице ежегодно дополнительное пособие при рождении ребенка получают порядка 25 тысяч молодых семей. Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, после повышения максимального возраста молодой семьи право на получение этой выплаты получат еще порядка 7,8 тысяч семей в год.