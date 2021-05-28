В Красногорске прошло вручение первой в Подмосковье журналистcкой премии «Медиана»

Среди лауреатов - спецкор «Комсомолки» Александр Рогоза (на фото справа). Премию нашему журналисту вручил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев (слева). Автор фото: Павел ПОПОВ

Свои работы на конкурс прислали около 500 человек. 15 лучших выбирала экспертная комиссия, которую возглавил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

На красную дорожку «Медианы» пригласили настоящих мэтров журналистики. Так, в церемонии награждения в качестве специальных гостей, вручающих премии, приняли участие главный редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин и генеральный директор Радио «КП» Роман Карманов.

Среди лауреатов - спецкор «Комсомолки» Александр Рогоза (на фото справа). Экспертный совет отметил его как составителя «Книги рекордов и чудес Московской области» и автора статьи о строительстве автодомов в Коломне. Премию нашему журналисту вручил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев (слева).