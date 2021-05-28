В Москве скончался автор биографии о Лужкове и бывший редактор газеты «Тверская, 13»

Михаил Александрович не только анализировал деятельность Юрия Лужкова, но и с большим удовольствием коллекционировал анекдоты о нём, их он тоже издал вместе с биографией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Полятыкин скончался несколько дней назад в своей квартире в Западном округе столицы. Его тело обнаружил 23-летний внук в одной из комнат. Михаилу Александровичу было 79 лет.

— В квартире на улице Богданова был обнаружен труп 79-летнего гражданина. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Погибший являлся инвалидом 1 группы, — сообщил источник kp.ru.

Михаил Александрович Полятыкин много лет занимал должность главного редактора газеты Московского правительства «Тверская, 13». Около 15 лет он проработал рядом с мэром Юрием Лужковым. За эти годы он хорошо успел изучить личность политика, наблюдения редактора правительственной газеты нашли выход в биографии государственного деятеля. Михаил Александрович не только анализировал деятельность Юрия Лужкова, но и с большим удовольствием коллекционировал анекдоты о нём, их он тоже издал вместе с биографией.

Но увлекал Полятыкина не только Юрий Лужков. Так же у автора есть книга, где он собрал историю всех правителей столицы.